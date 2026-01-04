'아쉬운 소식 전한다' 이동휘, 허리 부상으로 연극 불참

연극 ‘튜링머신’ 미니 인터뷰 중 배우 이동휘가 연극 ‘튜링머신’에서 앨런 튜링 역할을 맡았다고 말했다. 크리에이티브테이블석영

배우 이동휘가 허리 부상으로 연극에 서지 못하게 됐다.

이동휘는 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 작품 포스터와 함께 연극 불참 글을 게재했다. 그는 ‘아쉬운 소식을 전한다’고 운을 뗐고, ‘연습 도중 부상이 발생하여 무대에 오를 수 없는 상황이 됐다’고 말했다.

이어 ‘생활에 큰 지장이 있는 정도는 아니니 걱정하지 않아도 된다’고 걱정할 누리꾼을 안심시켰다. 이동휘는 치료와 회복에 집중할 예정이다.

마지막으로 연극 일정을 알리고 홍보했다. ‘기다려 주고 예매해 준 분들에게 진심으로 죄송하다’고 사과하며, ‘제작진과 배우들이 열심히 만든 작품이니 많은 관심을 부탁드린다’고 전했다.

이동휘는 오는 8일 개막하는 연극 ‘튜링머신’에 출연할 예정이었다. 이 작품은 프랑스 출신 작가이자 배우인 브누아 솔레스의 작품으로, 천재 수학자 앨런 튜링의 삶을 다룬다.

그는 배우 이승주, 이상윤과 함께 앨런 튜링 역으로 캐스팅됐으나, 이번 부상으로 무대에 오르지 못하게 됐다.

