"'심정지' 김수용, 희망 없다 생각" 구급대원이 전한 위급 상황

코미디언 김용만이 절친한 코미디언 김수용이 쓰러져 20분간 심정지가 왔었다는 소식을 듣고 눈물을 쏟았다고 했다.

3일 방송한 MBN '속풀이쇼 동치미'에 김수용이 게스트로 나와 최근 심근경색으로 쓰러졌던 때를 돌아봤다.

'동치미' MC인 김용만은 "일본에 있을 때 김숙에게 연락을 받았다. 김수용이 심장이 안 뛴 지 20분이 지났다더라. 처음엔 장난치지 말라고 했다"고 전했다.

이어 "김숙이 김수용 아내 연락처를 묻더라. 상황이 심각한 상태였다. 김숙더러 당황하지 말라고 했다"고 설명했다.

당시 자신이 할 수 있는 게 아무 것도 없었다며 허탈해했다.

"기도만 했다. 수용이도 수용인데 아내, 아이들 수용이의 가족들이 다 생각나더라. 지금 김수용을 데려가면 안 된다고 생각했다"고 털어놨다.

좋지 않은 소식이 전달될까 추가 전화도 받기 싫었다는 그는 "수용이가 다행스럽게도 깨어났다"며 안도했다.

이날 김수용을 병원에 이송한 구급대원들도 당시 상황을 전했다. 구급대원들은 "신고 전화 받고 8분 만에 현장에 도착했다. "보통은 5분 정도(에 회복이 된다). 이제는 희망이 없겠구나 생각했다"며 매우 위급했던 그때 상황을 돌아봤다. 또 구급차 안에서 2차 심정지가 왔는데 다행히 2, 3분 만에 깨어났다고 했다.

김수용은 1991년 KBS 1회 대학 개그제에서 장려상을 받고 데뷔했다. KBS 공채 개그맨 7기 출신이기도 하다. 김용만과 '감자골' 멤버로도 활약했다.

