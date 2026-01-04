李대통령, 오늘 국빈 방중 출국…비핵화·한한령 '돌파구' 주목

이재명 대통령이 4일 시진핑 중국 국가주석의 초청으로 3박 4일간의 중국 국빈 방문길에 오른다.



이 대통령은 이날 부인 김혜경 여사와 함께 서울공항을 통해 중국 베이징으로 출국한다.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 2025년 11월 1일 경북 국립경주박물관에서 한중 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

한국 대통령의 방중은 2019년 12월 문재인 전 대통령 이후 6년여 만이다.



이 대통령은 이날 베이징에 도착해 첫 공식 일정으로 현지 동포들과 만찬 간담회를 한다.



이튿날인 5일에는 시 주석과의 정상회담이 예정돼 있다.



경제·산업·기후·교통 분야 등에서의 교류 확대를 위한 10여건의 양해각서(MOU) 서명식 및 국빈 만찬 일정도 진행된다.



이 대통령과 시 주석의 대좌는 두 달 전인 지난 11월 1일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 회담에 이어 두 번째다.



양 정상은 한반도 평화와 비핵화 문제는 물론 양국의 민감한 현안인 '한한령' 완화와 서해 구조물 문제 등을 놓고 해법을 모색할 것으로 관측된다.



위성락 국가안보실장은 지난 2일 "(이번 회담에서) 한중 관계의 전면적 복원이 한반도 문제 해결의 돌파구 마련에 기여할 수 있도록 한중 간 전략적 소통을 강화하고 중국의 건설적 역할을 당부하겠다"고 설명했다.



한한령에 대해 위 실장은 "문화교류 공감대를 늘려가며 문제 해결에 접근해보겠다"고 했고, 서해 구조물 문제와 관련해선 "작년 11월 정상회담 때에도 논의된 바 있고, 이후로도 실무협의가 진행된 바 있다"고 말해 가시적 성과를 거둘 수 있을지 주목된다.



일각에서 거론됐던 현지에서의 K팝 콘서트의 경우 준비 기간이 짧아 이번에 개최되기는 어려울 것으로 보인다.



이번 중국 방문에서는 경제 관련 일정도 이어진다.



이 대통령은 5일 한중 비즈니스 포럼에 참석해 중국 경제계 인사들과 교류하고, 6일엔 중국의 경제사령탑 격인 리창 국무원 총리를 접견하고 오찬을 함께 한다.



같은 날 국회의장 격인 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장과도 면담한다.



이 대통령은 중국 방문 마지막 날인 7일에는 상하이로 이동한다.



천지닝 상하이시 당 서기와의 만찬, 한중 벤처 스타트업 서밋 참석 일정을 소화한 뒤 마지막 방중 공식 일정으로 대한민국 임시정부 청사를 방문하고서 귀국길에 오른다.

<연합>

