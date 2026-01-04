[美 마두로 축출] 베네수 부통령 "우리 유일한 대통령은 마두로"

3일(현지시간) 미군 공격을 받고 체포된 니콜라스 마두로 대통령을 대신해 베네수엘라 '대통령직'을 승계한 것으로 관측됐던 델시 로드리게스 부통령이 "우리의 유일한 대통령은 마두로"라고 말했다.



로드리게스 부통령은 이날 오후 4시께 베네수엘라 국영 TV(VTV)에서 중계한 비상 내각회의에서 "베네수엘라에서 대통령은 마두로, 단 한 명뿐"이라면서 "마두로 대통령이 우리 지도자이자 군 통수권자"라고 강조했다.

그는 베네수엘라 국기를 배치해 둔 실내에 주요 장관들이 배석한 이 회의를 주재했다. 장소는 수도 카라카스로 추정된다.



앞서 로이터통신은 로드리게스 부통령이 러시아에 체류 중이라고 보도했으나, 러시아는 이를 "잘못된 정보"라고 반박한 바 있다.



중계 카메라는 디오스다도 카베요 내무부 장관을 비롯해 마두로 대통령 측근으로 분류되는 주요 장관들의 모습을 조금씩 비추기도 했다.



베네수엘라 부통령은 "저는 마두로 대통령과 영부인 실리아 플로레스 여사의 석방을 (미국에) 촉구한다"면서 "베네수엘라는 그 어떤 나라의 식민지도 되지 않을 것"이라고 강조했다.



미국 공습 후 국가통합방어사령부를 즉각 가동했다고 재확인한 로드리게스 부통령은 "국가 방어를 위해 모든 국민이 침착함 속에 단결해야 한다"며 "우리 천연자원을 비롯해 국토 구석구석까지 지켜내는 데 총력을 기울일 것"이라고 덧붙였다.



앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 미군의 베네수엘라 공격 후 플로리다주 마러라고 자택에서 개최한 기자회견에서 마두로 베네수엘라 대통령 축출 이후 새 정부로의 안정적인 정권 이양 때까지 "미국이 베네수엘라를 통치할 것"이라고 밝히면서, 로드리게스 베네수엘라 부통령이 대통령직을 승계한 것으로 안다고 말했다.



트럼프 대통령은 또 로드리게스 베네수엘라 부통령이 마코 루비오 미 국무장관과의 통화했으며, "그(로드리게스)는 본질적으로 우리가 베네수엘라를 다시 위대하게 만들기 위해 필요하다고 생각하는 일이라면 무엇이든 할 의향이 있다"라고 부연하기도 했다.



그러나 로드리게스 부통령의 내각회의 연설은 트럼프 대통령의 이런 언급을 반박하는 내용으로 보이는 만큼, 향후 미국 정부와의 관계 설정과 대미(對美) 항전 여부 등 베네수엘라 측 대응에 비상한 관심이 쏠릴 전망이다.

