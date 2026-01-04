유통업계, 새해 맞아 다양한 팝업스토어 운영

새해를 맞이한 유통업계가 다양한 팝업스토어를 운영한다.

신세계백화점 제공

4일 업계에 따르면 신세계백화점이 유튜브와 치지직에서 활동하는 인기 버추얼 밴드 아이돌 '스코시즘'의 겨울 팝업스토어를 선보인다.

2023년 7월에 탄생한 '스코시즘'은 멤버 전원이 한국인으로 구성된 J팝 버추얼 밴드로 현재 한·일 양국에서 활동하고 있다.

13일까지 강남점 지하 1층 특설 행사장(선큰 행사장)에 마련된 이번 팝업스토어는 겨울 콘셉트로 꾸며졌다.

신규 도입된 일러스트 굿즈를 최초로 공개하고 아크릴 스탠드, 캔뱃지, 병풍 엽서, 후드 담요, 데스크패드 등 다양한 굿즈들도 만나볼 수 있다.

대표 상품으로는 '후드 담요' 5만2000원, '짚톡 쿠션' 3만6000원, '데스크패드' 2만8000원, '아크릴 스탠드' 2만5000원, '병풍 엽서' 1만3000원, '대형 캔 뱃지' 4500원 등이 있다.

또 멤버들과 함께 사진을 찍을 수 있는 포토존이 조성돼 팬들이 아티스트와 함께 추억을 남길 수 있게 했다. 행사장에 준비된 포토이즘 부스에서 멤버들과 함께 네컷 사진도 찍을 수 있다.

HDC그룹의 유통 전문 기업 HDC아이파크몰이 용산점 리빙파크 3층 도파민 스테이션 '더 팝업' 공간에서 이색 불교 콘텐츠 브랜드 '해탈컴퍼니', '아미울'과 협업해 '신년맞이 팝업스토어'를 7일까지 선보인다.

아이파크몰은 2026년 병오년(붉은 말의 해)을 맞아 팝업을 마련했다.

이번 행사의 테마는 '말하는 대로 이루어지다'로 종교적인 엄숙함 대신 누구나 즐길 수 있는 유머와 위트를 담아, 고객들이 가벼운 마음으로 새해 소원을 빌고 웃음 지을 수 있도록 기획했다.

현장에서는 △착용하기만 해도 복이 굴러들어올 것 같은 '2026년 잘됨 주의' 머리핀 △나쁜 기운을 막아주는 '액막이 명태' 키링 △지갑에 넣으면 든든한 '12지신 미니 부적' 등 다양한 '행운템'을 만나볼 수 있다.

고객이 직접 참여하며 힐링할 수 있는 체험형 콘텐츠도 마련했다. 나만의 소망을 담아 만드는 '신년 기원 복주머니 만들기', 묵은 감정을 털어버리는 '소원 성취 & 업보 청산 존' 등을 운영한다.

스포츠 브랜드 다이나핏(DYNAFIT)이 신세계백화점 강남점 8층 브릿지존에서 ITZY(있지) 유나의 '하루' 팝업스토어를 운영한다.

이번 팝업스토어는 오는 15일까지 진행되며, 다이나핏의 여성 뮤즈 ITZY(있지) 유나의 하루를 콘셉트로 기획됐다.

1020 여성이 공감할 수 있는 일상 속 다양한 공간을 연출하고, 2026 SS(봄·여름) 신제품 '하루(HAROO) 백팩'을 만나볼 수 있도록 구성했다.

'하루 백팩'은 유연한 나일론 소재를 바탕으로 셔링 디테일과 미니멀한 디자인, 감각적인 컬러감을 더해 여성 고객을 겨냥한 제품이다.

현장에서는 나만의 가방을 꾸며볼 수 있는 커스터마이징 체험존이 운영된다.

'가꾸(가방 꾸미기)' 및 '백꾸(백팩 꾸미기)' 등 MZ 사이에서 인기를 끌고 있는 트렌드를 반영해, 기간 중 방문하는 고객 누구나 직접 키링을 만들고 소장할 수 있다.

현장 구매 고객을 대상으로 아이패드, 에어팟 등의 경품이 걸린 럭키드로우가 진행되며, '유나의 하루' 콘셉트의 포토부스 이용이 가능한 SNS 인증샷 이벤트 등 다채로운 참여형 프로그램을 마련했다.

신라면세점이 스위스 럭셔리 아웃도어 브랜드 '노마카'의 팝업 매장을 서울점과 제주점에서 3월 말까지 선보인다.

'노마카'는 스위스 럭셔리 아웃도어 브랜드로, 스위스의 자연 환경과 장인 정신에서 영감을 받아 지난 10월 스웨덴 스톡홀름에 첫 매장을 선보였다.

신라면세점이 선보이는 '노마카' 팝업 매장은 도시의 에너지와 자연의 고요함을 모티브로 브랜드 정체성을 표현했다.

매장에서는 2025년 가을·겨울(FW) 시즌 컬렉션을 만나볼 수 있다.

남성과 여성, 공용 아우터로 출시된 이번 컬렉션은 최첨단 소재와 기술력, 세련된 디자인으로, 도시와 자연을 아우르는 기능성과 내구성이 특징이다.

신라면세점은 팝업 매장 오픈을 기념해 최대 60%까지 할인된 가격으로 판매한다.

SNS에 매장 방문을 인증하면 신라면세점 서울점에 있는 '카페 라(Café La)' 음료 쿠폰과 '트래블 멀티 플러그'를 증정한다.

