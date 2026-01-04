유통업계, 새해 맞아 풍성한 할인 행사 펼친다

새해를 맞아 유통업계가 다양한 할인 행사를 펼치며 쇼핑객들의 발길을 끈다.

롯데백화점 제공

4일 업계에 따르면 롯데백화점은 오는 18일까지 신년 정기 세일을 진행한다. 주요 패션브랜드 패딩, 코트 등 겨울시즌 오픈 상품을 할인하고, 11일까지는 전 상품군에서 구매금액 7%에 상당하는 롯데모바일상품권을 증정한다. 롯데타운 잠실에서는 12일까지 포켓몬 겨울 팝업스토어가 진행 중이다. 롯데월드몰 1층에서는 '메타몽의 시크릿 캡슐 멘션', 잠실점 본관 지하 1층에서는 '포켓몬 카드샵 in 잠실'이 열린다.

신세계백화점 전국 13개 점포에서 대규모 세일행사 '신세계 페스타'를 연다. 신세계 제휴카드로 일정 금액 이상 결제하면 신백리워드 쿠폰을 신세계백화점 앱에서 다운받을 수 있다. 강남점 5층에서는 7일까지 더베이지스 팝업스토어를 진행, 최대 60% 할인 판매한다. 구매 금액별 사은품 및 추가 할인 혜택도 있다.

현대백화점은 18일까지 신년 시즌 할인 행사 '더 세일'을 진행한다. 패션·리빙·스포츠 등 300여개 브랜드의 가을·겨울(FW) 시즌 상품 등을 최초 판매가 대비 최대 50% 할인해 선보이는 행사다. 더현대 서울은 2일부터 17일까지 '위자 드물' 팝업스토어를 열어 해리포터, 신비한 동물사전, 반지의제왕, 어린 왕자 등 유명 영화의 굿즈 상품을 판매한다.

이마트는 할인행사 '고래잇 페스타'를 오는 7일까지 진행한다. 딸기 전 품목을 행사카드 결제시 20% 할인하고 대추방울토마토, 양상추, 활전복 등도 할인 판매한다. 밥솥, 노트북 등 가전제품도 특가 행사가 진행된다. 3일 와인, 5일 탄탄포크 돈삼겹살, 6일 에콰도르산 바나나 등 '요일별 특가 행사'도 챙겨볼 만하다.

11번가는 화제의 상품군을 큐레이션해 선보이는 '제철코어' 전문관에서 1월 제철코어 상품을 선보인다. 겨울방학, 새해소망, 제철 해산물, 말차라떼, 수분케어 등 5개 키워드를 선정해 관련 상품을 엄선했다.

신세계라이브쇼핑은 새해를 맞아 건강관리 관련 상품을 모은 '777 새해 건강 페스타'를 진행한다. 건강 관리를 돕는 인기 식품들을 방송과 모바일에서 최적의 구성으로 판매하며 7% 할인 쿠폰, 구매금액의 7% 적립, 행사카드 7% 추가 할인 등 다양한 프로모션을 진행한다. 대표상품으로는 골드카무트 효소, 토마토주스, 애플사이다비니거 등이다.

