“통행료 전액 무료화 추진”…김동연, 일산대교에서 새해 포부

김동연 경기도지사가 1일부터 통행료가 50% 인하된 일산대교를 방문해 무료 통행을 추진하겠다는 의사를 거듭 밝혔다.

일산대교를 방문한 김동연 경기지사. 경기도 제공

김 지사는 2일 일산대교 현장을 찾아 “김포시는 이미 부분 동참 의사를 표시했고, 파주시도 적극적인 참여 의사를 나타냈다”며 이같이 말했다.

그는 “앞으로 고양시와 의논해 나머지 절반에 대한 감면을 적극적으로 추진하겠다”며 “정부에서도 관심을 갖고 올해 예산에 용역비를 넣었기에 항구적으로 정부까지 참여해 전액 무료화하는 계획을 추진하겠다”고 설명했다.

앞서 경기도는 도의회와 협의를 거쳐 통행료 인하를 위한 200억원을 올해 본예산에 편성한 바 있다.

이에 따라 새해 첫날인 1일부터 일산대교 통행료는 승용차를 기준으로 1200원에서 600원으로 절반이 내렸다.

일산대교 통행료는 1종(승용차 또는 16인승 이하 승합차 등)의 경우 1200원에서 600원으로, 2·3종(화물차 등)은 1800원에서 900원, 4·5종(10t 이상 화물차 등)은 2400원에서 1200원, 6종(경차 등)은 600원에서 300원으로 각각 변경됐다.

김동연 경기지사(왼쪽)가 2일 일산대교 현장에서 이재영 일산대교주식회사 대표로부터 통행량 등에 대한 설명을 듣고 있다. 경기도 제공

이번 조치는 사실상 유일한 한강 횡단 유료도로인 일산대교의 민자도로라는 구조적 한계와 복잡한 법적 분쟁 속에서 성사됐다.

도 관계자는 “교통이 곧 민생이라는 경기도의 의지와 정책적 결단에 따른 것”이라고 설명했다.

김 지사와 동행한 이재영 일산대교주식회사 대표도 “지난해 1월1일과 비교해 봤는데, (통행 차량이) 6300대 정도 늘어났다. 12% 정도가 ‘통행료 반값’ 덕분에 늘어난 게 아닐까 생각한다”며 통행료 감면 효과를 추산했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지