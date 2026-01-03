18세에 소총 들고 나치 독일군과 싸운 폴란드 노병 별세

제2차 세계대전 도중 일어난 바르샤바 봉기 당시 18세 나이로 참전해 나치 독일군과 싸운 폴란드의 국민적 영웅이 100세를 일기로 별세했다.

폴란드 2차대전 참전용사 로만 리피에츠(1925∼2026). 1944년 바르샤바 봉기 때 18세 나이로 소총을 들고 나치 독일군과 싸웠다. SNS 캡처

2일(현지시간) 폴란드 공영방송 TVP에 따르면 바르샤바 봉기에 참여한 폴란드인들을 지원하는 단체 ‘바르샤바 반군, 우리를 잊지 마세요’(Don’t Forget About Us, the Warsaw Insurgents)는 이날 사회관계망서비스(SNS) 글에서 1944년 당시 폴란드 국내군 지하 전투원 로만 리피에츠의 사망 소식을 전했다. 이 단체는 고인을 ‘영웅’으로 규정하며 “이제 그만 편히 쉬세요”라고 명복을 빌었다.

리피에츠는 1925년 12월 12일 태어나 약 20일 전에 100회 생일을 맞았다. 1939년 9월 나치 독일이 폴란드를 침공하며 2차대전이 일어났다. 전쟁 초반 독일군에 점령을 당한 폴란드는 정부 지도자들이 영국 런던에 망명 정부를 꾸리고 대(對)독일 항전을 계속했다. 폴란드 땅에 남아 독일군과 교전하는 이들은 흔히 ‘폴란드 국내군’으로 불렸다. 애국심이 남달랐던 라피에츠는 10대 청소년 시절부터 ‘아담’이란 가명을 쓰며 국내군 소속으로 활동했다.

1941년 6월 나치 독일이 소련(현 러시아)를 침공했을 때만 해도 ‘소련은 독일을 이겨내지 못할 것’이란 생각이 지배적이었다. 하지만 스탈린그라드 전투(1942년 7월∼1943년 2월) 승리를 계기로 전세를 뒤집은 소련군은 독일에 빼앗긴 자국 영토를 속속 탈환함은 물론 동유럽의 독일 점령지까지 진군했다. 서부 전선에선 미국, 영국 등 소련의 동맹국들이 1944년 6월 노르망디 상륙작전에 성공하며 독일 본토를 향한 진격을 개시했다.

2차대전 도중 일어난 바르샤바 봉기(1944년 8∼10월) 당시 나치 독일군이 폐허가 된 폴란드 바르샤바 시가지를 순찰하고 있다. SNS 캡처

나치 독일의 패색이 짙어진 1944년 8월 뱌르샤바에서 폴란드 국내군이 봉기를 일으켰다. 이들은 소련군이 폴란드 땅에 진주하기 전 자력으로 독일군을 몰아내고 독립을 쟁취하는 것이 목표였다. 이렇게 시작한 바르샤바 봉기는 그해 10월까지 2개월 동안 이어졌다. 폴란드 국내군과 나치 독일군 간의 전투는 치열한 시가전 형태로 진행됐다. 폴란드 전사들은 시내의 빈집이나 무너져 내린 건물 잔해들, 혹은 하수구 속에 숨어 독일군을 향해 총을 쐈다. 그 사이에 18세 소총병 리피에츠도 있었다.

독일군의 무자비한 봉기 진압에 분노한 영국은 군용기를 보내 폴란드 국내군을 위한 공중 지원을 실시하는 방안을 적극 검토했다. 당시 윈스턴 처칠 영국 총리가 “독일군을 공습하고 폴란드 국내군에 보급품을 전달하는 임무를 마친 영국 공군기들이 소련 영토에 임시로 착륙하는 것을 허가해 달라”고 요청했으나, 이오시프 스탈린 소련 공산당 서기장은 이를 단호히 거부했다. 당시 소련군이 폴란드 국내군을 도왔다면 독일군을 물리칠 수 있었다고 여기는 역사학자가 많다. 그러나 폴란드를 점령한 뒤 전후 자국 영향권에 편입시킬 작정이었던 소련은 꿈쩍도 하지 않았다.

지난 2024년 바르샤바 봉기 80주년을 앞두고 폴란드를 방문한 프랑크 발터 슈타인마이어 독일 대통령(오른쪽)이 생존자 및 그 가족들과 함께 희생자 묘역을 둘러보고 있다. 연합뉴스

바르샤바 봉기는 1944년 10월 2일 봉기군 사령관이 나치 독일에 항복하는 것으로 막을 내렸다. 폴란드 국내군 병사 1만8000명이 전사한 것을 비롯해 민간인까지 총 18만명이 목숨을 잃은 것으로 추정된다. 봉기 종료 후 바르샤바는 아돌프 히틀러 독일 총통의 명령에 따라 철저히 파되돼 사실상 폐허가 되었다. 봉기에서 살아남은 리피에츠는 훗날 폴란드 국민을 향해 “우리가 목숨 걸고 싸운 것은 오로지 바르샤바, 그리고 폴란드의 자유를 위해서였음을 결코 잊지 달라”고 당부했다.

