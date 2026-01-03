신정환 '뎅기열 사건' 전말…"의사·간호사 알바 쓴 거 아니다"

댄스 듀오 '컨츄리꼬꼬' 출신 신정환이 과거 '뎅기열' 거짓 해명 논란과 관련해 당시 상황을 상세히 털어놨다.

최근 유튜브 채널 'B급 스튜디오' 콘텐츠 'B급 청문회'에 출연한 신정환은 2010년 필리핀 원정 도박 논란 당시를 떠올리며 "말라리아는 알아도 뎅기열은 들어본 적이 없었다"고 말문을 열었다.

댄스 듀오 '컨츄리꼬꼬' 출신 신정환이 '뎅기열 사건'의 뒷이야기를 털어놨다. 뉴시스, 유튜브 채널 'B급 스튜디오' 캡처

그는 "사고를 치고 비행기를 못 탔다. 9시 뉴스에 나오고 난리가 난 상태였다"며 "필리핀에서 사업하는 친한 형님에게 전화가 왔는데 약간 조언을 주는 분이었다"고 했다.

신정환은 "형이 '며칠 동안 게임하느라 밤새서 열 나지?'라고 하더라. 실제로 열이 났다"며 "형이 '필리핀에 뎅기열이 유행이니 병원 가라'고 해서 병원을 갔다"고 밝혔다.

이어 "피검사를 하고 일주일 뒤에 뎅기열인지 아닌지 나온다고 하더라. 그리고 심전도 검사하는데 마침 거기에 아는 동생이 있길래 기록에 남기려고 사진을 찍어두자고 했다"고 떠올렸다.

그는 "병원에 컴퓨터가 있길래 다음 카페에 있던 팬클럽 글을 몰래 들어가 봤는데, 안심시키려고 '여러분들 저 뎅기 걸린 거 같아요'라고 하면서 그 사진을 업로드했다"고 설명했다.

신정환은 "회원들만 보고 '그럴 수도 있구나' 하고 끝났어야 하는데, 팬들이 그걸 퍼서 바로 언론사에 보냈다"고 했다. 또 "'한밤의 TV연예' PD가 병원을 찾아와 담당 의사를 만났는데 '열은 있는데 뎅기열은 아닌 것 같다'고 하면서 내가 거짓말쟁이가 됐고, 더 이상 갈 곳이 없게 됐다"고 덧붙였다.

그는 당시 공개된 사진과 관련해 "간호사와 의사를 아르바이트 쓴 게 아니냐는 말도 있었는데 병원에 있던 인턴과 젊은 간호사였고, 16년 지난 지금은 원장이 되셨다고 들었다"고 말했다. 끝으로 신정환은 "저한테 조언을 해줬던 형 있잖아요. 안 본다"고 덧붙였다.

신정환은 2010년 해외 원정 도박 혐의로 구속 기소돼 징역 8개월 실형을 선고 받았다. 도박 사실을 숨기기 위해 필리핀에서 뎅기열에 감염됐다고 주장했으나 거짓으로 밝혀져 여론의 비난을 샀다.

<뉴시스>

