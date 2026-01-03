“月 50만원 넣었을 뿐인데”…통장에 ‘2200만원’ 찍힌다고요?

정부가 청년층의 자산 형성을 지원하기 위해 준비 중인 ‘청년미래적금’이 올해 상반기 출시를 앞두고 있다.

청년미래적금은 단순한 고금리 상품을 넘어, 자산 형성의 출발선 역할을 한다는 점에서도 주목된다. 게티이미지

매월 일정 금액을 적립하면 정부가 동일한 금액을 매칭해 주는 구조로, 3년 만에 최대 2200만원을 마련할 수 있는 비과세 적금이라는 점에서 청년층의 관심이 집중되고 있다.

◆3년 만기·최대 연 16%대 수익률…“체감 속도 빠르다”

3일 금융업계에 따르면 청년미래적금은 근로청년과 소상공인을 대상으로 한 정책금융 상품이다.

가입자가 매달 최대 50만원까지 납입할 수 있다. 정부는 일반형 기준 6%, 우대형 기준 최대 12% 수준의 기여금을 매칭한다. 이자 소득에는 전액 비과세 혜택이 적용된다.

이 상품의 가장 큰 특징은 ‘속도’와 ‘체감도’다. 기존 청년도약계좌가 5년 이상 장기 유지가 필요했던 것과 달리, 청년미래적금은 만기 3년으로 설계됐다.

짧은 기간 안에 목돈을 만들 수 있어 사회초년생이나 소득이 아직 불안정한 청년층의 부담을 크게 낮췄다는 평가다.

월 50만원을 3년간 납입하면 원금은 1800만원이다. 여기에 정부 기여금과 은행 이자를 더하면 우대형 기준 약 2200만원, 일반형 기준 약 2080만원 수령이 가능할 것으로 예상된다. 연환산 수익률은 최대 16% 후반대에 달한다.

금융권 관계자는 “정부 기여금이 수익률을 사실상 끌어올리는 구조다. 동일한 안정성과 조건을 갖춘 민간 금융상품은 찾기 어렵다”며 “단기 고수익을 추구하는 청년층에게는 가장 현실적인 예·적금 선택지”라고 설명했다.

◆가입 문턱은 ‘이중 기준’…소득 요건 확인 필수

가입 대상은 만 19~34세 청년으로, 근로소득자는 개인 연소득 6000만원 이하, 소상공인은 연 매출 3억원 이하이면서 가구 중위소득 200% 이하 요건을 충족해야 한다. 군 복무 기간은 최대 6년까지 연령 산정에서 제외된다.

다만 개인 소득 요건과 가구 기준을 동시에 적용받는 만큼, 사전 자격 확인이 필수다. 특히 우대형과 일반형 간 수령 금액 차이가 적지 않은 만큼 본인의 소득 구조에 맞는 유형 선택이 중요하다.

전문가들은 중도해지에 대한 주의도 당부한다.

정부 기여금은 유지 기간에 따라 감액될 수 있어, 최소 3년간 안정적으로 유지할 수 있는 재무 계획이 선행돼야 한다는 지적이다.

정책금융을 ‘첫 단추’로 어떻게 활용하느냐가 향후 자산 격차를 좌우할 수 있다. 게티이미지

정책적으로도 청년미래적금은 의미가 크다. 청년도약계좌에서 지적됐던 중도해지 문제를 보완하고, 청년 금융 정책의 공백을 메우는 과도기적 상품이라는 평가가 나온다.

한 정책 전문가는 “만기를 줄이고 정부 매칭 비율을 높인 것은 실제 청년들의 금융 행동을 반영한 개선”이라며 “짧은 기간 안에 성과를 확인할 수 있다는 점에서 정책 체감도가 높을 것”이라고 분석했다.

◆자산 형성의 출발선…전문가들 “이후 전략까지 고민해야”

청년미래적금은 단순한 고금리 상품을 넘어, 자산 형성의 출발선 역할을 한다는 점에서도 주목된다.

최근 금융소득 과세 체계가 세분화되고, 배당소득 분리과세 논의가 병행되는 환경에서 청년층 역시 적금 이후의 중장기 자산 배분 전략을 고민해야 할 시점이라는 지적이다.

금융업계 관계자는 “청년미래적금으로 종잣돈을 만든 뒤, 투자와 연금 등으로 자연스럽게 자산 구조를 확장하는 흐름이 중요해질 것”이라며 “정책금융을 ‘첫 단추’로 어떻게 활용하느냐가 향후 자산 격차를 좌우할 수 있다”고 말했다.

