2026년 새해 맞아 주요 호텔 손님맞이에 한창

2026년 새해를 맞아 주요 특급호텔들이 손님맞이에 한창이다. 새해 소망을 기원할 수 있는 패키지를 선보이고 호텔 시설을 새단장하는 등 새해 방문객을 끌어들이기 위한 경쟁이 치열하다.

3일 업계에 따르면 신라스테이가 새해를 맞아 버킷리스트 실천을 응원하는 신년 패키지 '위시 유어 버킷 2026'을 선보였다.

패키지는 △객실 1박과 함께 △'위시 유어 버킷 팩' 1개 △'프롬 나우,(From Now,)' 엽서 2매로 구성된다.

위시 유어 버킷 팩은 새해 소망을 △나를 가장 빛나게 △일상 속 여유 챙기기 △액티브한 한 해의 시작 △건강한 습관 만들기 등 4개의 주제로 구성됐다.

또 신라스테이 조식·중식·석식 30% 할인권, 알펜시아 스키장 할인권 등 총 7개 브랜드 혜택을 제공한다.

신라스테이 신년 패키지 '위시 유어 버킷 2026'은 내년 1월 9일부터 3월 31일까지 이용 가능하며, 신라스테이 공식 홈페이지를 통해 예약할 수 있다.

조선호텔앤리조트가 운영하는 호텔 '레스케이프'는 럭셔리 컬렉션 합류를 기념해 객실 패키지 '로망 인 레스케이프(Roman in L’Escape)'를 선보인다.

레스케이프는 메리어트 인터내셔널의 '럭셔리 컬렉션(The Luxury Collection)' 브랜드에 합류해 지난해 12월 29일부터 '레스케이프 서울 명동, 럭셔리 컬렉션 호텔(L’Escape,a Luxury Collection Hotel, Seoul Myeongdong)'으로 새단장했다.

패키지를 이용하는 모든 고객에게는 호텔 최상층에서 스페셜 칵테일 2잔을 기본으로 제공한다.

혜택으로는 클래식·아모르 객실 투숙 시 본보이(메리어트 멤버십 프로그램) 2000포인트를 추가로 제공한다.

시크레 객실 투숙 시에는 포인트와 함께 스위트 객실 투숙객 전용 라운지인 라운지 '라 메종 부티크(La Maison Boutique)' 해피 아워 2인 혜택을 누릴 수 있다.

스위트 이상 객실 투숙 시 조식과 스위트 딜라이트, 해피아워가 포함된 라 메종 부티크 혜택과 특별 제작한 시그니처 디퓨저, 그리고 본보이 5000포인트를 증정한다.

파라다이스 호텔 부산은 병오년 '붉은 말의 해'를 맞아 신년 힐링 프로모션을 실시한다고 밝혔다.

해운대 오션뷰를 배경으로 즐기는 티 타임부터 해맞이 스파 등 새해를 맞이할 수 있는 다양한 휴식형 콘텐츠를 선보인다.

먼저 오는 3월 31일까지 럭셔리 티(Tea) 브랜드 '오설록(OSULLOC)'과 협업해 평온한 티 타임을 선사하는 '오설록 리트리트' 패키지를 판매한다.

패키지 이용 시 스파 '씨메르' 아쿠아바에서 제주 말차의 깊은 맛을 담은 '오설록 말차 라떼' 2잔과 '시그니처 비스킷'을 증정한다.

여기에 씨메르와 야외 오션스파 풀 무제한 이용 등 신년맞이 재충전을 위한 부대시설 이용 혜택도 제공한다.

파르나스호텔의 럭셔리 리조트 호텔 파르나스 호텔 제주가 '스트로베리 가든'을 선보인다.

오는 10일부터 3월 2일까지 주말마다 진행되는 스트로베리 가든은 지난 1일부터 사전 예약을 시작했다.

이번 스트로베리 가든은 시그니처 딸기 티 웰컴 드링크를 시작으로, 최상급 품질의 생딸기와 다채로운 딸기 디저트, 식사 메뉴까지 총 30여 종의 메뉴를 무제한으로 즐길 수 있다.

당도 높은 생딸기를 활용한 에클레어, 마들렌, 미니 타르트, 찹쌀떡 슈 등 정성스럽게 완성한 딸기 디저트가 제공된다.

파르나스 미니 버거·티롤레제 피자·흑돼지 라자냐·케이준 로스트 치킨·새우 아보카도 브루스케타·모르타델라 샌드위치 등 식사 메뉴도 함께 즐길 수 있다.

3만원 추가 시 소고기 안심 스테이크와 랍스터 구이로 구성된 메인 디시까지 제공한다.

가격은 성인 1인 기준 6만8000원이며, 제주도민은 15%, 투숙객은 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.

