CEO스코어 "올해 10대 그룹 신년사 최다 언급 키워드는 'AI'"

국내 10대 그룹의 올해 신년사 최대 화두는 '인공지능(AI)'이었다. AI가 산업계에 미치는 영향력이 전방위적으로 확산하면서 거의 모든 기업이 AI에 대한 적응과 활용을 강조하고 나섰다.

'고객'은 지난해에 이어 올해도 많은 기업들이 언급했고, 산업 지형의 급속한 재편 속에 '변화' 역시 가장 많이 등장한 키워드 중 하나였다.

3일 기업데이터연구소 CEO스코어가 2025년 지정 대기업집단 10개 그룹의 2026년 신년사에 사용된 단어들의 빈도 수를 조사한 결과, 가장 많이 거론된 키워드는 'AI'(44회)로 집계됐다.

AI는 지난해 10위에서 올해 9계단이나 상승했다. 업종을 막론하고 다양한 산업군에서 AI의 영향력이 빠르게 증가함에 따라 주요 기업들도 AI 환경에 대한 적응과 활용의 필요성을 적극적으로 강조했다고 CEO스코어는 풀이했다.

주요 기업 중 AI 업계를 선도하는 SK(15회)와 삼성(10회)이 AI를 가장 많이 언급했다.

SK는 "우리가 보유한 현장의 경험과 지식에 AI 지식이 결합된다면, 우리는 기존 영역 안에서 새로운 비즈니스 모델을 만들어 내는 AI 사업자로 거듭날 수 있다"며 "그동안 축적해 온 자산과 가치를 법으로 삼아, 새로움을 만들어가는 '법고창신'의 마음가짐과 함께, AI라는 바람을 타고 글로벌 시장의 거친 파도를 거침없이 헤쳐 나가는 '승풍파랑'의 도전에 나서자"고 밝혔다.

삼성전자는 DS·DX부문별로 "AI를 선도하는 미래 경쟁력과 고객 신뢰로 기술 표준 주도", "AX 혁신과 압도적 제품 경쟁력으로 AI 선도기업 도약"을 강조했다.

'고객'(43회)은 신세계가 가장 많은 25회 사용한 것을 비롯해 지난해에 이어 올해도 언급 순위 2위에 올랐다.

LG는 2019년 신년사에서 회사가 나아갈 방향으로 '고객'을 제시한 후 지난 5년간 신년사에서 '고객'을 가장 많이 사용했다.

업계 지각 변동에 따라 '변화'도 42회 등장해 3번째로 많았다. 롯데와 GS가 나란히 9회, 포스코는 8회 사용했다.

이어 '글로벌(세계)'(40회), '성장'(35회), '기술'(33회) 등이 많이 사용됐다.

올해는 '도전'(24회·10위)이 10위권에 신규 진입했다.

이번 조사는 국내 10대 그룹에서 발표한 신년사 전문 또는 보도자료 내 주요 키워드를 발췌해 실시됐다.

삼성의 경우 대표 기업인 삼성전자의 신년사로 대체했다. 재계 11위인 신세계는 일반 그룹과 성격이 다른 농협을 대신해 조사 대상에 포함됐다.

