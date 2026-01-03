용산 집무실에 침실·사우나…강훈식 “작은 호텔 만들어 놔”

강훈식 대통령 비서실장이 2일 윤석열 전 대통령 재임 당시 용산 대통령실 집무실에 설치됐던 사우나와 침실 등 개인 휴식 공간을 공개했다.

대통령집무실에 설치된 사우나실. 뉴시스

강 실장은 이날 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’에 출연해 “기록용으로 보관하면 좋겠다고 해서 찍어놓으라고 했다”며 용산 대통령실 청사 출입구와 윤 전 대통령의 내실 등의 사진을 공개했다.

강 실장이 공개한 사진을 보면 청사 입구에는 차량에서 내려 타인의 눈에 띄지 않고 청사 지하 1층으로 들어갈 수 있는 불투명 막이 쳐진 통로가 설치돼있다.

주차장 자리 일부를 허물고 만든 공간이다. 이 통로를 따라가면 ‘폐문. 관계자 외 출입 금지’라고 적힌 종이가 붙은 철제문이 나온다.

강 실장은 해당 시설을 ‘비밀 출입구’라고 표현하고 “저희는 몰랐다. 비서실장인 저도 저리로 다녀본 적이 없다”고 설명했다.

그는 “2022년 5월 (윤 전 대통령의) 지각 논란이 계속되고, 저 공사가 7월 27일 시작돼 11월 23일에 완공됐는데, ‘도어스테핑’(기자들과의 출근길 문답)을 그만둔 건 완공 이틀 전이었다”며 “완공 시점 (도어스테핑을) 중단한 것으로 보인다”고 설명했다.

2일 청와대로 이전 작업을 마친 서울 용산 대통령실 청사의 모습이 공개되고 있다. 청와대 제공

실내에 편백으로 조성된 사우나는 달궈진 돌에 물을 뿌려 뜨거운 증기를 쐬는 건식 사우나 형태로 꾸며져 있다. 사우나 내 좌석 맞은편 벽에는 TV도 설치돼있다.

또 다른 사진을 보면 사우나 우측에 달린 문을 열면 화장실이 있고 ‘킹사이즈’로 추정되는 대형 침대가 있는 침실, 소파가 놓여있는 응접실이 각각 나온다.

용산 대통령실 집무실에 딸린 내실 공간. 강훈식 대통령 비서실장

강 실장은 해당 사진을 설명하며 “집무실에 사우나가 있는 경우는 아마 전무후무하지 않을까. 그 안에 숨어있는 공간이 되게 컸다”며 “그 안에 작은 호텔 같은 걸 하나 만들어놓은 것이라서 놀랐다”고 언급했다.

그는 ‘윤 전 대통령이 계엄에 성공해 대통령 자리에서 내려올 일이 없다고 생각했던 것 같다’는 진행자의 말에 “그렇게 생각하지 않았으면 저렇게 하기도 어려웠을 것”이라고 답했다.

이어 윤 전 대통령이 오전 11시쯤 출근해 이후 평균적 일과가 어떻게 됐는지 조사해달라는 요청에 “알겠다”고 답했다.

