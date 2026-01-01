'프듀101' 워너원, 6년만에 재결합?…"2026 커밍순 우리 다시 만나"

'워너원'(Wanna One). 스윙엔터테인먼트

화제의 M.net 예능 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'(2017)를 통해 탄생한 프로젝트 그룹 '워너원'(Wanna One)의 재결합과 컴백을 암시하는 영상이 공개돼 대중과 팬들의 관심이 집중됐다.

M.net Plus는 1일 공식 유튜브 채널에 '2026 커밍순 우리 다시 만나'라는 제목의 영상을 게시했다.

공개된 영상에서는 한 인물이 카세트 테이프를 재생하는 장면이 그려졌다. 재생되는 테이프에서는 워너원의 히트곡 '봄바람'의 한 구절인 "우리 다시 만나"라는 가사가 흘러나왔다.

해당 곡은 2019년 워너원이 활동을 종료하며 선보였던 마지막 곡으로 익숙한 가사와 리듬에 팬들은 열광했다.

또한, 영상 말미에는 "우리는 다시 간다(We GO Again)"는 재결합을 암시하는 듯한 메시지도 등장해 기대감을 더했다.

팬들은 해당 영상에 "1월 1일 11시 1분에 올리는거.. 너네 진짜 워너원 맞구나... 내 워너원 돌아왔구나", "워너블 아직 살아있어요 얼른 만나자ㅠㅠㅠㅠ", " 멈춰있던 시간이 다시 흐르기

시작한다 아 미쳤다" 등 설레어하는 반응을 보였다.

해당 영상의 조회수는 현재 1일 오후 5시 기준, 5만 6740회·좋아요 7만 1000회를 돌파하며 워너원의 컴백을 기대하는 대중의 바램이 어느정도인지 여실히 드러났다.

'워너원'(Wanna One) 멤버. M.net '프로듀스 101 시즌2'

한편, 워너원은 한국인 10명, 대만인 1명으로 이루어진 다국적 아이돌 그룹으로 강다니엘, 박지훈, 이대휘, 김재환, 옹성우, 박우진, 윤지성, 황민현, 배진영, 하성운, 라이관린으로 구성됐다.

이들은 2017년 8월 7일 데뷔해 연예·방송가에서 다양한 활약을 펼쳤으며, 히트곡으로는 에너제틱(Energetic), 부메랑(BOOMERANG), Beautiful, 봄바람, 활활, 켜줘 등이 있다.

하지만 2019년 1월 27일을 마지막으로 활동을 종료하면서 팬들에 큰 아쉬움을 안겼다.

