새해 첫날부터 전 국민 대상, 울릉도 가는 뱃삯 70% 지원

새해 첫날부터 경북 울릉군이 겨울철 관광 활성화 및 도서지역 군 장병 가족의 이동 부담 완화를 위해 여객선 운임을 대폭 지원한다.

울릉군은 전 국민을 대상으로 울릉도행 뱃값을 최대 70%까지 낮추는 '동절기 여객선 운임지원 사업'을 2026년 1월 1일부터 추진한다고 밝혔다.

울릉도 전경. 울릉군 제공

이는 겨울철 비수기 관광객 유치를 위해 총 14억 4000만 원의 예산을 투입, 경북도(60%)와 울릉군(40%)공동 부담으로 사업이 이어진다.

지원 기간은 △2026년 1월 1일부터 2월 28일까지 △2026년 12월 1일∼12월 31일까지, 총 3개월간 비수기철에 지원된다.

지원 대상은 울릉도를 방문하는 전 국민으로, 울릉 섬지역에서 1박 이상 체류할 경우 혜택을 받을 수 있다.

지원 내용은 여객선 일반석 운임의 70%로, 울릉군이 50%, 선사가 20%를 각각 부담한다. 선착순 지원 방식으로 관광객들은 평소보다 저렴한 비용으로 울릉도를 방문할 수 있게 된다.

특히 이와 함께 군 장병 가족을 위한 별도 운임 지원 사업도 별도로 시행된다. 울릉군은 2026년 1월 1일부터 '도서지역 군 장병 여객운임 지원 사업'도 추진한다.

울릉도 내 군부대에서 복무 중인 장병의 직계존비속과 형제·자매 면회객에게 울릉군민과 동일한 편도 7000 원의 여객운임을 적용한다. 이 경우 독도 입도 및 차량 운임은 지원 대상에서 제외된다.

군 장병 가족지원 사업에는 총 2억 원의 예산을 편성, 경북도와 울릉군이 각각 50%씩 부담해 예산 소진 시까지 상시 운영한다.

남한권(사진) 울릉군수는 "이 사업 모두 동절기 울릉도의 관광 경쟁력을 높이는 동시에 도서지역에서 복무 중인 군 장병 가족들의 면회 부담을 덜기 위한 정책사업"이라고 밝혔다.

