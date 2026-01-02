KT 위약금 면제 첫날 1만여명 ‘이탈’

KT가 해킹 사태 후속 조치로 해지 위약금 면제를 시행한 첫날부터 1만명이 넘는 KT 망 이용자가 이탈한 것으로 집계되면서 이동통신 시장 가입자 쟁탈전이 재점화될 전망이다.



1일 통신업계에 따르면 KT가 위약금 면제를 시행한 첫날인 전날(12월31일), 알뜰폰(MVNO)을 포함해 KT 망에서 이탈한 가입자는 총 1만142명이다. 이 중 절반이 넘는 5784명이 SK텔레콤으로 이동했고 LG유플러스로 1880명, 알뜰폰 사업자로 2478명이 둥지를 옮겼다.

서울 광화문 KT 본사. 연합뉴스

알뜰폰을 제외한 이통 3사 간 번호이동 수치만 봐도 전날 하루 5886명이 KT를 떠났고, 그중 4661명이 SKT로 쏠리는 현상이 나타났다. 이날 알뜰폰을 포함한 전체 번호이동 건수는 3만5595건을 기록해, 평소 하루 평균 1만5000여건 수준이던 것과 비교해 두 배 이상 급증했다.



경쟁사들은 KT 이탈 수요를 잡기 위해 즉각적인 공세에 나섰다. SK텔레콤과 LG유플러스는 번호이동 고객 유치를 위해 판매장려금(리베이트) 규모를 키우며 공격적인 마케팅에 돌입했다.



업계는 이번 주말이 가입자 이동의 ‘분수령’이 될 것으로 보고 있다. 통상 휴일과 주말에 개통 수요가 집중되는 데다, 위약금 면제 소식이 확산하면 KT의 일일 해지 규모가 수만 명대로 늘어날 가능성도 제기된다.



시장 과열 조짐에 규제 당국도 경고등을 켰다. 방송미디어통신위원회는 최근 이통 3사에 공문을 보내 과도한 영업 행위와 비방 마케팅 자제를 요청했다. 하지만 일선 유통망에서는 ‘KT 위약금 면제’를 전면에 내세운 홍보 활동이 이어지고 있어 당분간 혼탁한 시장 분위기가 지속할 것으로 보인다.

