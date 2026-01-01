金총리, ‘내란 청산’ 의지 재차 강조…“재발 방지 위해 민주주의 토대 굳건히”

김민석 국무총리는 새해 첫날인 1일 “무엇보다 국민 불안 해소와 국정 안정이 중요하다”며 “내란의 완전한 청산과 더불어 재발 방지를 위해 민주주의 토대를 굳건히 하는 한 해가 되어야 할 것”이라고 밝혔다.

김 총리는 이날 신년사에서 “올해도 국민주권정부는 주권자인 국민의 뜻을 궁극의 이정표로 삼아 정책을 펴겠다”며 이같이 밝혔다. 전날 주재한 지난해 마지막 국무회의에서 “새해에 우리는 반드시 내란을 완전히 극복하고 경제 회생, 국민 통합, 국가 재도약의 길로 접어들 것”이라고 언급한 데 이어 신속한 ‘내란 청산’ 의지를 거듭 피력한 것이다. 국무총리실이 총괄해 공직자들의 ‘12·3 비상계엄’ 가담 여부를 조사하는 ‘헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)’는 최근 제보 현황과 국회·언론 지적 등을 반영해 조사 과제를 확정하고, 이달 16일까지 전체 조사를 마무리한다는 계획에 따라 신속한 조사를 이어나가고 있다.

김민석 국무총리가 지난 12월 31일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 임시 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 뉴스1

김 총리는 올해 경제 성장과 더불어 그 이익이 골고루 분배되도록 노력하겠다는 의지도 내비쳤다. 그는 “지난해 우리는 민주주의 위기 속에 무거운 마음으로 한 해를 시작했지만, 올해는 성장과 도약에 대한 희망을 품고 출발한다”며 “K브랜드가 전 세계의 주목을 받는 지금은 대한민국 대도약의 기회인 동시에 산업 구조를 혁신하고 내실을 다져야 할 매우 중요한 시점”이라고 짚었다. 그러면서 “‘ABCDE’(인공지능·바이오·문화 콘텐츠·방위 산업·에너지)를 주축으로 성장을 견인하고, 그 발전의 혜택을 온 국민이 고루 누리도록 하겠다”고 약속했다. 이재명정부 출범 후 경제 상황을 두고서는 “경제는 반등했고, 소비심리는 안정을 찾아가고 있다”고 진단했다.

이재명정부가 강조하고 있는 산업재해 사망 근절 등의 정책 기조에 대해서도 재차 언급했다. 김 총리는 “산업재해와 자살로부터 서로를 지켜내고, 도움의 손길이 필요한 이웃과 사회 진입에 어려움을 겪는 청년이 희망을 품고 살 수 있는 사회를 함께 만들자”고 했다. 그는 또 “김구 선생이 꿈꿨던 ‘문화국가’ 비전이 가시화되고, 체감할 수 있는 사회를 만들어가겠다”며 “‘함께 행복한 대한민국’을 위한 관심과 연대 의식이 기업과 정부, 사회 곳곳에 뿌리내리는 한 해가 되기를 희망한다”고 말했다.

김 총리는 “지난해 출범한 국민주권정부는 회복과 성장을 국정 최우선 과제로 삼아 전력을 다해 왔다”며 “2026년은 대한민국의 더 큰 도약의 원년이 될 것”이라고 밝혔다.

