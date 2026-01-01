'은퇴' 오승환의 엄청난 재산 액수에 전현무 '충격'…얼마길래?

'전현무계획3'. MBN·채널S

방송인 전현무가 대구에서 야구선수 오승환과 원태인을 대면한다.

오는 2일 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S) 12회에서는 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 2026년 새해 첫 도시로 대구로 향하면서 '대구잘알' 먹친구 오승환, 원태인과 만나 먹트립을 펼친다.

두 선수를 만난 전현무는 "대구의 슈퍼스타!"라고 외치며 시작부터 텐션을 끌어 올리고 "오늘은 '오승환계획', '원태인계획'으로 가시죠!"라고 밀어붙인다.

오승환은 자신의 '15년 단골' 돼지찌개 맛집으로 세 사람을 이끌고 "먹는 건 좋아하는데 많이 못 먹는다"고 뜻밖의 소식좌임을 밝힌다.

이에 곽튜브가 "그럼 햄최몇(햄버거 최대 몇 개)이냐"라고 묻자 오승환은 "하나요!"라고 답하고, 전현무의 "라면은요?" 질문에도 "하나요!"라고 같은 답변을 내놓아 모두를 놀라게 한다.

원태인은 별다른 맛집 추천없이 오승환에게 "선배님 섭외 부탁드리겠습니다"라고 섭외권을 넘기고, 오승환은 또 다른 단골 맛집 섭외에 성공한다.

다같이 식사를 하는 와중에 전현무는 '야구사랑'을 드러내며 오승환의 누적 연봉을 묻고, 이에 오승환은 '수백 억'이라고 밝혀 놀란 전현무는 핸드폰을 떨어뜨린다.

오승환은 "계약 후 연봉이 공개되면 도와달라는 전화가 쏟아진다"고 밝혀 궁금증을 안긴다.

오승환, 원태인과 떠나는 대구 먹트립은 오는 2일 오후 9시 10분 채널S·MBN에서 9시 10분 방송된다.

