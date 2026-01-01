[신년사] 김영록 전남지사 “AI·에너지 수도 도약…전남 황금시대 열겠다”

김영록 전남지사는 2026년 병오년에는 “전남을 ‘대한민국 AI·에너지 수도’로 도약시켜 전남 황금시대를 열겠다”고 밝혔다.

김 지사는 신년사를 통해 “지난해 전남은 사상 첫 국비 10조원 시대를 열고 글로벌 기업 유치 성과를 거두며 새로운 도약의 토대를 마련했다”며 “재생에너지와 과학기술을 기반으로 미래산업 전환을 가속화하겠다”고 말했다.

김영록 전남도지사. 전남도 제공

전남도는 태양광·풍력을 중심으로 한 재생에너지 확대와 영농형 태양광 확충을 통해 농가소득 증대와 에너지 기본소득 실현을 추진한다. 김 지사는 “공공주도 재생에너지 개발을 통해 모두가 함께 성장하는 기본사회 구현에 나서겠다”고 강조했다.

올해를 ‘전남도 과학기술 진흥의 원년’으로 선포한 전남도는 국립목포대·국립순천대, 한국에너지공과대학교와 협력해 인공태양 연구, AI, 에너지, 우주항공, 첨단소재 분야 국가 프로젝트 유치에 나설 계획이다.

또 권역별 AI 데이터센터 클러스터와 남부권 반도체 혁신벨트 구축을 추진해 전남을 글로벌 첨단산업 거점으로 육성한다.

김 지사는 석유화학·철강·조선 등 주력 제조업의 AI 전환과 함께 농수축산업의 디지털 전환을 위한 ‘전남형 농수축산업 AX’ 추진도 병행하겠다고 밝혔다.

관광 분야에서는 2026 여수세계섬박람회를 성공적으로 개최하고, 2028년 G20 정상회의와 COP33 유치에 도전한다. 아울러 남해안권 초광역 관광벨트 조성, 2시간대 교통 인프라 확충을 통해 체류형 관광 기반을 강화한다는 계획이다.

김 지사는 “광주·전남특별광역연합을 시작으로 40년 행정 경계를 허물고 굳건한 광역 연대와 협력의 틀을 마련해 나가겠다”며 “AI·에너지 수도 전남 대부흥을 반드시 완성하겠다”고 말했다.

