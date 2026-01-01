‘너무 고맙다’ 장신영, ‘상간남 의혹’ ♥강경준 간접 언급

배우 장신영이 ‘2025 MBC 연기대상’에서 여자 최우수 연기상을 받았다. MBCdrama

30일 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 ‘2025 MBC 연기대상’에서 배우 장신영은 일일드라마·단막 부문 여자 최우수연기상을 받았다.

수상후보에는 일일드라마 ‘친절한 선주씨’의 심이영과 최정윤, ‘태양을 삼킨 여자’의 장신영이 후보에 올랐다. 전년도 수상자인 서준영과 오승아는 시상자로 나서 그에게 트로피를 전달했다.

장신영은 수상 소감에서 작품의 작가와 감독, 함께한 스태프들에게 감사를 전했다. 이어 “집에서 보고 있을 가족들 너무 고맙고”라며 가족을 언급했다.

이 자리에서 그는 “사실 지금 혼자 일하고 있는데 긴 호흡을 한다고 했을 때 사실 좀 막막하더라. 긴 작품을 혼자 어떻게 이끌어 갈 수 있을까 고민이 많던 와중에 저에게 선물이 하나 왔다, 우리 연경이”라며 동료로 추정되는 인물에도 감사함을 전했다.

장신영은 MBC 일일드라마 ‘태양을 삼킨 여자’에서 백설희 역을 맡아 출연했다. 시상식에서 그는 “눈빛 하나로 서사를 완성하는 배우라는 찬사를 받았다”고 소개돼 연기력을 입증받았다.

한편 장신영의 남편 강경준은 상간남 의혹에 휘말렸고 관련 소송은 청구인낙으로 종결됐다. 장신영은 공식 입장을 통해 남편과 충분한 대화를 나눴다고 밝히며, 아이들을 위해 하나의 가정 안에서 살아가겠다고 전했다. 또 남편을 향한 과도한 비난은 자제해 달라고 요청한 바 있다.

