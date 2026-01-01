"독도 사진 우리만 찍을 수 있다" 서경덕 교수, 2026년 독도 첫 일출 공개

서경덕 교수가 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 독도 일출 사진. 서경덕 교수 제공

'한국 지킴이' 서경덕 성신여대 교수가 2026년 새해 독도의 첫 일출 사진을 공개했다.

서 교수는 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "대한민국에서 일출을 가장 먼저 맞이 하는 곳이 바로 독도, 독도에서 근무하는 지인이 일출 사진을 찍어 보내줬다"고 전했다.

사진에는 약간 눈이 쌓인 독도와 넓게 펼쳐진 동해바다, 구름 사이로 해가 뜨고 있는 독도의 풍경이 담겼다.

서 교수는 "이 사진은 독도가 대한민국 영토임을 증명하는 또 하나의 증거 자료가 될 것"이라며 "우리가 독도를 실효적 지배하고 있기에 독도에서의 새해 일출 사진은 우리만이 촬영할 수 있다"고 강조했다.

항공기 추적 앱 '플라이트레이더24'에 다케시마로 표기된 독도. 서경덕 교수 제공

한편, '독도 지킴이'로도 잘 알려진 서 교수는 지난 해 12월 18일 세계 최대 항공기 추적 애플리케이션 '플라이트레이더24'가 독도를 일본식 명칭인 '다케시마(Takeshima)'로 표기해 온 데 대해 시정을 요구한 바 있다.

서 교수는 당시 해당 회사에 "독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 대한민국 영토"라며, 독도에 관한 영어 영상도 함께 첨부하면서 "빠른 시일 내에 시정하라"고 요구했다.

더불어 그는 "세계적인 포털, SNS, 앱 지도에서 일본에서 접속시 '다케시마'로 표기하는 곳이 많아 지고 있는 상황"이라며 "독도에 관한 지속적인 대응과 글로벌 홍보 강화로 잘못된 표기를 반드시 바로 잡아야 할 것"이라고 힘주어 말했다

