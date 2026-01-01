2026년 새해둥이 '쨈이·도리'…1일 0시 0분 힘찬 울음

‘붉은 말의 해’ 병오년이 밝은 1일 0시 0분 서울 강남차여성병원에서 신생아 2명이 동시에 태어났다. 2.88㎏의 쨈이(태명)는 아버지 윤성민(38)씨에게 안기자마자 울기 시작했다. 반면 3.42㎏의 도리(태명)는 조용히 정동규(36)씨의 품에서 온기를 느꼈다.

강남차여성병원에서 태어난 2026년 새해 첫 아기 쨈이와 도리. 차병원

쨈이는 제왕절개, 도리는 자연분만으로 세상에 나왔다. 산모인 황은정(37)씨와 황혜련(37)씨도 모두 건강하다.

윤성민·황은정씨 부부에게 쨈이는 결혼 4년 만에 얻은 귀한 딸이다. 윤씨는 “새해 첫날 태어나 더 기쁘다”며 “엄마, 아빠랑 즐겁고 행복하게 살았으면 한다”고 웃었다. 그는 딸에게 “태명대로 재미있게 인생을 살았으면 한다”고 했다.

정동규·황혜련씨 부부에게 도리는 첫째 아들에 이은 둘째다. 정씨는 “12월생이 되지 않을까 생각했는데, 아이와 산모가 잘 버텨줘서 2026년 1월 1일의 첫 번째 아이가 됐다”며 “영광스럽게 딸이 찾아와줬다”고 말했다.

그는 “주변을 보면 둘째를 낳는 사람들이 점점 느는 것 같다. 좋은 현상”이라며 “딸아이의 친구들, 동생들도 많이 태어났으면 한다”고 말했다.

강남차여성병원 박희진 산부인과 교수는 “산모와 아기가 모두 건강해 기쁘다” 며 “새해 첫날, 소중한 탄생을 함께하며 출산의 기쁨과 생명의 소중함을 생각해 볼 기회였으면 좋겠다”고 말했다.

