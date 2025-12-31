영화같은 은행털이… 드릴로 벽 뚫고 500억 원 훔쳐가

강도들이 은행 벽면을 뚫고 침입해 금고를 털어간 영화같은 사건이 발생했다. 약 500억원을 훔쳐 달아난 범인들은 여전히 잡히지 않고 있다.

30일(현지시간) dpa 통신에 따르면 독일 서부 소도시 겔젠키르헨의 한 저축은행 금고실에 강도가 침입해 보관 중이던 개인 금고 3200여개를 개고 현금과 귀중품 약 3000만유로(약 501억원) 상당을 훔쳐 달아났다.

독일 겔젠키르헨의 슈파르카세 저축은행 금고에 도둑들이 드릴로 뚫은 벽에 큰 구멍이 남아 있다. 사진은 29일 촬영돼 다음날 경찰에 의해 공개됐다. 로이터연합뉴스

강도 침입 사실은 전날 아침 화재경보가 울리면서 드러났다.

초동 수사 결과에 따르면 용의자들은 주차장을 통해 건물에 침입한 것으로 파악됐으며, 특수 드릴을 동원해 벽면을 뚫었다. 경찰은 지난 28일 밤부터 29일 새벽 사이 인근 주차장에서 커다란 가방을 든 남성 여럿을 봤다는 목격자 진술을 토대로 수사 중이다.

폐쇄회로(CC)TV에는 29일 새벽 검정색 차 1대가 마스크를 쓴 탑승자들을 태운 채 주차장을 빠져나가는 모습이 포착됐다. 이 차량 번호판은 독일 하노버에서 도난된 것으로 확인됐다.

은행 측은 고객이 맡긴 개인 금고의 95% 파손됐다고 밝혔다. 이번 사건으로 피해를 본 고객은 2500여명으로 알려졌다. dpa는 “현대 독일 역사상 최악의 은행 강도 사건일 것”이라고 평했다.

사건 소식에 고객 약 200명이 은행 앞으로 몰려와 자신의 금고가 피해를 입었는지 알려달라며 진입을 시도했다. 경찰은 안전을 위해 은행을 폐쇄했다.

은행 측은 “각 금고의 보관물에 대해서는 최고 1만300유로(약 1750만원)의 보험이 적용되며, 피해 고객에게 서면으로 개별 통보할 예정”이라고 밝혔다.

