전북 지자체, 지역사랑상품권 확대…민생경제 살린다

전북 주요 지자체들이 내년부터 지역사랑상품권 발행 규모를 대폭 늘리거나 구매 할인율을 상향하며 민생경제 살리기에 나선다. 고물가와 소비 위축으로 어려움을 겪는 시민과 소상공인의 부담을 덜고 지역 내 소비를 촉진하려는 취지라고 밝히지만, 6월 지방선거를 앞두고 체감형 정책을 전면에 내세운 것 아니냐는 해석도 함께 나온다.

31일 전북 시군에 따르면 전주시는 내년부터 전주사랑상품권 발행 규모를 기존 2000억원에서 3000억원으로 50%(1000억원) 확대 발생하고, 소상공인 특례 보증 확대 등을 포함한 ‘민생경제 회복 패키지’를 가동한다. 매월 발행 직후 조기 소진되며 시민 불편이 반복됐던 점을 고려해 연간 구매 한도를 기존 200만원에서 300만원으로 상향한다. 월 최대 충전액 50만원 기준으로 시민들은 최대 6개월간 할인 혜택을 누릴 수 있게 된다.

군산시는 내년도 군산사랑상품권을 3000억원(지류 200억원, 모바일·카드 2800억원) 규모로 발행한다. 모바일·카드형 비중을 높여 발행 비용을 줄이고, 결제 편의성을 강화했다. 1인당 월 구매 한도는 70만원, 할인율은 10%로 유지된다. 지류 상품권은 디지털 접근이 어려운 고령층을 고려해 만 65세 이상으로 구매 대상을 제한했다. 이 경우 군산사랑상품권은 2018년 910억원 발행 이후 내년 발행분을 포함하면 총 3조2900억원에 달하게 된다.

남원시도 내년 남원사랑상품권 1210억원을 발행하며 운영 방식을 개편한다. 구매 시 10% 선할인에 더해 카드·모바일형 사용 시 2% 캐시백을 결합해 체감 할인 효과를 높이면서도 실제 사용을 유도하겠다는 전략이다.

고창군은 새해부터 고창사랑상품권 상시 할인율을 최대 12%로 확대한다. 기본 10% 선할인에 카드 결제 시 2% 추가 적립을 제공하며, 설·추석 명절에는 최대 20% 특별할인도 운영한다. 그동안 특정 시기에 집중됐던 할인 혜택을 연중 상시화해 일상 소비 전반에서 체감 효과를 높이겠다는 구상이다.

이와 함께 인구감소지역 공모에서 시범 지역으로 선정된 순창군과 장수군은 시범 사업으로 내년부터 2년간 모든 군민에게 매월 15만원씩을 지역사랑상품권으로 지급한다. 개인당 총 360만원 규모로, 지역 내 소비 진작과 정주 여건 개선을 동시에 노린 정책이다.

지자체들은 “물가 상승과 소비 위축 속에서 지역사랑상품권이 실질 구매력을 높이고 골목상권을 살리는 가장 즉각적인 정책 수단”이라고 입을 모은다.

그러나, 대규모 예산이 투입되는 체감형 정책이 내년 지방선거를 앞두고 동시에 추진되는 점을 두고, 정책 효과와 재정 부담, 정치적 해석을 둘러싼 논란은 당분간 이어질 것으로 보인다.

