제21대 한국공인노무사회 이완영 회장 취임… “강한 노무사회, 인정받는 노무사 만들 것”

한국공인노무사회는 이완영 신임 회장이 내년 1월 1일부터 공식 임기를 시작한다고 31일 밝혔다. 이 회장은 취임사를 통해 공인노무사 업계가 직면한 대내외적 위기 상황을 직시하고, 이를 타개하기 위한 강력한 혁신과 변화를 예고했다.

그간 노무사 업계는 시장 확대와 업역 수호 측면에서 다소 미흡했다는 자성의 목소리가 있었다. 특히 최근 ▲산재 국선 노무사 제도 도입 논의 ▲노동법원 설치 이슈 ▲행정사의 노무사 업역 침해 법안 발의 등 노무사의 직역을 위협하는 중대한 도전들이 연이어 발생하였으나, 이에 대한 적절한 대응이 이루어진 바 없어 위기감이 고조되고 있다.

지난 11월 28일 개최된 제21대 한국공인노무사회 임원 선거에서 당선된 이완영 회장(가운데)이 함께 당선된 이상호 부회장(왼쪽), 전혜진 부회장과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 한국공인노무사회 제공

이에 새롭게 출범하는 제21대 집행부는 이러한 위기를 극복하여야 한다는 부담을 안고 업무에 돌입하여야 하는 상황이다. 이 회장은 이번 선거에서 공인노무사회장 선거 사상 역대 최다 득표를 기록하며 회원들의 압도적인 지지를 받았는데, 이는 강력한 리더십을 갈망하는 회원들의 염원이 반영된 결과로 풀이된다. 이 회장은 취임사를 통해 “압도적 지지를 보내주신 회원들의 뜻을 받들어 힘 있는 집행부로서 요구사항을 적극적으로 수렴하고 추진해 나가겠다”며 “특히 고용노동부 22년 근무 경력과 제19·20대 국회의원으로서의 입법 활동 경험을 십분 발휘하여, 노무사 관련 법안 통과와 고용노동부 연계 사업 유치에 사활을 걸겠다”고 포부를 밝혔다.

이 회장은 이날 취임과 함께 3대 핵심 추진 과제를 발표했다. 첫째, 국회 및 정부와의 협력을 통한 업역 확대 및 수호다. 노무사의 직무가 법과 제도에 기반을 두고 있는 만큼, 입법부인 국회와 주무 부처인 고용노동부와의 긴밀한 협력 네트워크를 구축하겠다는 전략이다. 이를 통해 노무사의 고유한 업무 영역을 확고히 지키는 것은 물론, 새로운 일거리를 창출하여 시장의 파이를 키우겠다는 구상이다.

둘째, 대안적 분쟁해결제도(ADR) 도입을 통한 사회적 역할 강화다. 사후적 분쟁 해결을 넘어, 사전 분쟁 조정 및 예방 기능을 강화할 수 있는 제도적 방안을 마련한다. 구체적으로 노무사회 내에 ADR 전문 기구를 설치하여 노사분규를 예방하고, 불필요한 사회적 비용과 손실을 줄이는 데 기여함으로써 전문가 단체로서의 위상을 높일 계획이다.

셋째, 신구 조화와 통합을 통한 ‘따뜻한 공동체’ 구현이다. 신입 노무사에게는 성장의 기회를 제공하고, 선배 노무사에게는 존경과 예우를 갖추는 문화를 정착시키겠다고 약속했다. 이 회장은 “이러한 변화는 집행부만의 노력으로는 불가능하다”며 “회원 전체가 하나로 뭉치는 통합의 힘으로 위기를 극복하고 노무사회의 새로운 도약을 이뤄내겠다”고 강조했다.

이 회장은 제26회 행정고시 합격 후 고용노동부에서 20년 이상 근무하며 대구지방고용노동청장을 지냈다. 2012년 제19대 국회의원으로 당선돼 재선 의원을 지냈다. 노동부 출신 경력 노무사가 회장에 오른 것은 유용태 전 노동부 장관 이후 처음이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지