보훈부 ‘1월의 6·25전쟁영웅’ 이일영 중위

국가보훈부는 ‘2026년 1월 이달의 6·25전쟁영웅’에 이일영(사진) 공군 중위와 타흐신 야즈즈 튀르키예 육군 준장을 선정했다고 31일 밝혔다.

경북 안동 출신인 이 중위는 6·25전쟁 발발 직후 공군 조종사로 참전, 전쟁기간 총 44회 출격하며 낙동강 방어선 사수와 동부전선 적 후방 수송로 차단 작전에서 핵심 역할을 수행했다. 이 중위는 1952년 1월 9일 강원 회양과 원산을 연결하는 적 보급로 폭격 임무를 완수한 뒤 귀환하던 중 하리동 상공에서 적 진지를 발견해 추가 공격을 감행했다. 이 과정에서 포 진지 1개소와 군용 건물 5개 동을 전소시키는 전과를 올렸으나 적의 대공포에 피격돼 전사했다. 정부는 1계급 특진과 충무무공훈장을 추서했다.

타흐신 야즈즈 준장은 6·25전쟁 당시 튀르키예 여단장으로 참전, 다수의 전투를 승리로 이끈 유엔군의 대표적 지휘관이다. 1950년 10월 부산항에 도착한 튀르키예 여단은 군우리, 수원, 김화 등에서 치열한 전투를 치르며 유엔군 작전의 핵심 전력으로 활약했다. 야즈즈 준장이 지휘한 튀르키예 여단은 1951년 1월 용인 김량장리·151고지 전투와 수리산 전투를 승리로 이끌며 서울 재탈환과 한강선 진출을 위한 교두보 확보에 크게 기여했다. 튀르키예 여단은 이 공로로 대한민국 정부와 미국 정부로부터 부대 표창을, 야즈즈 준장은 미국 은성무공훈장을 수훈했다.

한편 국가보훈부는 일제 국권 침탈에 저항해 의병 활동을 전개한 이춘영·최욱영·김도화·이규홍 선생을 ‘2026년 1월의 독립운동가’로 선정했다.

