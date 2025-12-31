[사설] 與는 보수 영입하며 영토 넓히는데 국힘은 ‘뺄셈 정치’

한동훈 국민의힘 전 대표. 뉴시스

국민의힘 당무감사위원회가 그제 한동훈 전 대표 가족이 연루된 온라인 ‘당원 게시판’ 사건을 당 중앙윤리위원회에 회부했다. 한 전 대표의 가족들이 윤석열 전 대통령 부부와 친윤석열계 의원들을 비판하는 글과 언론 기사를 무더기로 올린 데 대한 책임을 묻겠다는 것이다. 한 전 대표는 가족의 게시판 글은 일부 인정했지만, 당무위원회가 자신과 동명이인인 인사의 게시물을 가족 게시물인 것처럼 조작했다며 법적 대응을 예고했다. 당 대표 가족들이 익명이라는 장막 뒤에 숨어 대통령 부부와 정치적 경쟁자들을 공격하는 행위를 한 것은 적절치 못했다. 그렇다고 익명이 보장된 게시판을 파헤쳐 뒤늦게 분란을 만드는 것이 국민의힘에 무슨 도움이 되는지는 의문이다.



한 전 대표는 비상계엄 반대, 윤 전 대통령 탄핵 찬성을 상징하는 인물이다. 보수 내에도 한 전 대표와 같은 생각을 하는 이들이 적지 않다. 이제는 계엄의 강을 건너고 쇄신을 해서 보수를 재건해야 한다는 주장이다. 합리적이고 상식적인 의견이다. 각종 여론조사에서도 중도층의 탄핵 찬성률은 70%를 오르내린다. 보수 성향 응답자 중에도 30%가 찬성한다. 국민의힘이 한 전 대표를 내치면 탄핵에 찬성하는 보수와 중도는 등을 돌릴 것이다. 합리적 보수 세력도 껴안지 못하면서 중도 공략은 어떻게 할 건가. 그러니 국민의힘 장동혁 대표가 당의 헤게모니를 장악하기 위해 경쟁자인 한 전 대표를 제거하려 한다는 소리가 나온다.



반면 여권은 국민의힘 이혜훈 전 의원을 영입하는 등 보수 영토를 잠식하고 있다. 조경태 의원 해양수산부 장관 입각 얘기도 나온다. 민주당 박수현 수석대변인은 어제 조경태 입각설에 대해 “적극 환영한다”며 군불을 땠다. 이재명 대통령은 여권 내에서 이혜훈 영입 논란이 일자 “파란색(민주당)을 좋아하는 이들이 권한을 가졌다고 사회를 통째로 파랗게 만들 순 없다”고 누르며 ‘중도 보수론’을 착착 실행에 옮기고 있다. 이런 판국에 장 대표는 이 전 의원을 제명하고 “당성이 부족한 탓”이라고 비난하며 지지층 결집 행보만 하고 있다.



국민의힘은 이 대통령을 정략적이라고 비판하지만 한국 정치가 보여온 진영 논리, ‘패거리 정치’에 실망한 국민은 그렇게만 보지는 않는다. 어느 쪽에 더 높은 점수를 주겠나. 설사 정략의 측면이 있다고 해도, 한쪽은 덧셈 정치를 하고 다른 한쪽은 뺄셈 정치를 한다. 이런 식이면 올 6월 지방선거 승패는 보나 마나다.

