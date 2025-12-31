박지원 ‘열하일기’ 친필 초고본 보물 된다

조선 후기 실학자 연암 박지원(1737∼1805)이 청나라에 다녀온 뒤 남긴 ‘열하일기’ 초고본이 보물이 된다.



국가유산청은 단국대 석주선기념박물관이 소장한 ‘박지원 열하일기 초고본 일괄’을 보물로 지정할 예정이라고 31일 밝혔다.



박지원은 1780년 청나라 건륭제의 칠순 축하잔치에 참석하기 위해 연경(북경), 열하 등을 방문한 뒤 그 경험을 기록으로 남겼다.



이번에 보물로 지정 예고된 자료는 총 4종 8책으로, 청에서 귀국한 박지원이 작성한 가장 초기의 고본, 즉 저자가 친필로 쓴 원고로 만든 책이다. 이 가운데 ‘연행음청 건·곤(사진)’ 책은 열하일기 정본에는 존재하지 않는 서학 관련 내용이 수록돼 있어 연구가치가 있다. ‘연행음청록 4’와 ‘연행음청기 3’ 책은 박지원의 친필고본 중에서도 가장 이른 시기 형태를 보여 중요한 자료로 평가받는다.



이와 함께 경기 가평 현등사의 1759년 작 불화인 ‘아미타여래설법도’와 9세기 후반 통일신라 때 불상인 전북 임실 진구사 터 ‘석조비로자나불좌상’, 조선 후기 조각승 승호가 1682년 경남 양산 신흥사에 봉안한 불상인 ‘석조석가여래삼존좌상’과 복장유물도 보물로 함께 지정 예고됐다. 국가유산청은 예고기간인 30일 동안 각계 의견을 들은 뒤 문화유산위원회 심의를 거쳐 보물 지정을 확정한다.

