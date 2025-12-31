동반 부진 ‘한때 라이벌’의 온도차…고진영 ‘먹구름’·코르다 ‘햇살’

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 나란히 통산 15승씩을 기록중인 고진영(30·솔레어)과 넬리 코르다(27·미국)는 한때 라이벌 구도를 형성하며 세계랭킹 1위 자리와 우승 트로피를 놓고 치열하게 다퉜다. 하지만 두 선수 모두 갑자기 성적이 곤두박질치면서 지난해 리더보드 최상단에서 모습을 감췄다.

고진영이 먼저 부진의 늪에 빠졌다. 2018년 데뷔한 고진영은 2019~2021년 상금왕 3연패를 달성하며 세계 최강으로 군림했다. 특히 역대 최장기간(163주) 세계랭킹 1위를 질주할 정도로 거침없었다. 2023년에도 상반기에만 2승을 거두며 세계 1위의 남다른 클래스를 보여주던 고진영은 그해 7월부터 샷난조에 시달렸다. 메이저 대회 US오픈에서 컷탈락했고 시즌 최종전 CME 그룹 챔피언십에선 왼쪽 무릎 통증을 호소하며 기권하고 말았다.

결국 고진영은 부상 여파로 2년 연속 우승을 신고하는데 실패했다. 가장 최근 우승은 2023년 5월 코크니전트 파운더스컵이 마지막이다. 부진한 성적이 거듭되면서 지난해 11위로 시작한 세계랭킹도 어느덧 26위까지 추락하고 말았다. 문제는 수렁에서 빠져나올 기미가 전혀 보이지 않는다는 점이다. 그는 지난해 20개 대회에서 네차례 컷탈락, 한차례 기권했고 톱10 성적은 4번 기록했을 뿐이다. 초반 2개 대회에서 공동 4위, 준우승을 거둬 재기의 발판을 놓는 듯 했지만 6~7월 KPMG 위민스 챔피언십 기권, 에비앙 챔피언십 35위, AIG 여자오픈 컷탈락 등 메이저 대회에서 줄줄이 고배를 마셨다. 무엇보다 시즌 막바지 4개 대회에서 컷탈락, 66위, 19위, 46위를 기록했을 정도로 샷감이 떨어져 탈출구가 보이지 않는다.

코르다는 2021년 4승을 쓸어 담고 도쿄올림픽에서 금메달까지 차지하며 세계랭킹 1위를 질주했다. 2022년 혈전증으로 수술대에 올라 한때 필드를 떠났지만 2024년 무려 7승을 거두며 필드를 완전히 장악했다. 하지만 잘 나가던 코르다도 지난해 갑자기 샷이 흔들리며 1승도 거두지 못했고, 세계 1위로 자리도 시즌 3승을 거둔 지노 티띠꾼(22·태국)에게 내주고 말았다.

하지만 코르다는 고진영과 양상이 많이 다르다. 지난해 19개 대회에서 한 차례도 컷탈락하지 않았고 톱10 성적도 9차례 기록했다. 이중 최고 권위 메이저 US여자오픈에서 2위를 기록하는 등 준우승도 세 차례 거뒀다. 특히 시즌 막판 3개 대회에서 4위, 15위, 3위로 샷감을 대폭 끌어 올렸다. 또 혼성 2인1조 이벤트 대회인 그랜트 손턴 인비테이셔널도 준우승을 거둬 2026 시즌 개막을 앞두고 기대감을 높였다. 코르다의 기량이 살아난다면 이번 시즌은 티띠꾼과 치열한 우승 경쟁이 예상된다.

