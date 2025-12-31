‘롯데타운 잠실·명동’, 2년 연속 합작 ‘연매출 5조’ 돌파

롯데백화점 잠실점과 본점이 각각 연매출 3조원과 2조원을 돌파하며 합작 연매출 5조원을 달성했다.

31일 롯데백화점에 따르면, ’롯데타운 잠실’을 대표하는 롯데백화점 잠실점은 지난 4일 2년 연속 누적 매출 3조원을 돌파했다.

롯데에비뉴엘 잠실 및 롯데월드몰 전경. 롯데백화점 제공

지난해와 비교해 21일이나 빨리 이룬 성과다.잠실점은 올 1월부터 11월까지 매출이 약 8% 신장했다. 연매출 2조를 넘어선 첫 해인 2021년부터 올해까지 5개년 연평균 매출 성장률(CAGR)이 약 15%에 달한다. 이달 말까지 연매출 전망은 3조3000억원에 육박할 것으로 보여 역대 최대 매출 경신도 확실시된다. 잠실점의 지난해 대비 신규 고객 수는 15% 이상 증가했고, 2030세대 고객 매출은 15% 확대됐다. 우수고객 매출 역시 25%가량 신장했다. 롯데타운 잠실의 올해 방문객 수는 11월까지 5400만명을 넘어섰다. 초고층 전망대와 테마파크, 석촌호수 등 롯데타운 잠실만의 인프라를 기반으로 외국인 매출도 크게 늘고 있다.

롯데백화점은 백화점과 에비뉴엘, 롯데월드몰 등 플랫폼별 강점을 극대화한 전략과 롯데월드몰 매장 재편, 약 400회의 팝업 유치 등을 성장 요인으로 꼽았다.

지난 6일에는 ‘롯데타운 명동’을 대표하는 본점도 연매출 2조원을 조기 달성했다. 각각 서울 강북 지역과 강남 지역을 대표하는 본점과 잠실점 두 점포의 합작으로 2년 연속 연매출 5조원 기록을 세웠다.

롯데백화점 본점은 2019년 이후 뷰티, 스포츠, 키즈, K패션에 이르기까지 핵심 상품군을 차례로 새단장하고 있다.

정현석 롯데백화점 대표는 “계열사 간의 시너지 및 지역 사회와의 협업을 기반으로 한 롯데타운은 롯데만의 차별화된 경쟁력”이라며 “앞으로도 롯데타운 잠실과 롯데타운 명동의 혁신을 통해 기대를 뛰어넘는 감동을 고객들에게 선사할 것”이라고 말했다.

