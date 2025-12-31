12월 소비자물가 상승률 2.3%, 넉달 연속 2%대…석유류·먹거리가 상승세 견인

12월 소비자물가상승률이 2.3%를 기록하며 넉달 연속 2%대를 이어갔다. 고환율의 영향으로 오른 석유류 가격과 농축수산물 가격이 물가상승률을 견인했다.

31일 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 12월 및 연간 소비자물가동향’에 따르면, 12월 소비자물가지수는 117.57(2020년=100)로 1년 전보다 2.3% 상승했다. 지난 11월(2.4%)보다 상승 폭이 0.1%포인트 낮아졌지만 넉달 연속 2%대다.

서울 한 주유소의 모습. 뉴스1

소비자물가상승률은 지난 6∼7월 2%대를 기록한 뒤 8월 1.7%로 내려갔다가, 9월 2.1%로 다시 올라섰고 10월엔 2.4%를 기록했다.

석유류는 가격이 6.1% 오르며 물가상승률을 견인했다. 지난 2월(6.3%) 이후 가장 큰 상승 폭이다. 특히 경유(10.8%)와 휘발유(5.7%)의 상승이 두드러졌다. 고환율 영향이 반영된 결과로 분석된다.

농축수산물 물가도 4.1% 오르며 전체 물가를 0.32%포인트 끌어올렸다. 농산물은 2.9%, 출산물은 5.1%, 수산물은 6.2% 올랐다.

자주 구매하는 품목 위주로 구성돼 체감 물가를 보여주는 생활물가지수는 2.8% 상승했다. 기상 여건에 따라 가격 변동이 큰 신선식품지수는 1.8% 올랐다.

근원물가 지표인 농산물 및 석유류 제외 지수는 2.3% 상승했다. 경제협력개발기구(OECD) 방식의 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외 지수는 2.0% 올랐다.

올해 연간 소비자물가는 지난해 대비 2.1% 상승했다. 이는 2020년(0.5%) 이후 5년 만에 가장 낮은 수준이다. 정부의 물가안정 목표치(2.0%)는 소폭 웃돈다.

연간 소비자물가 상승률은 2019∼2020년 0%대에서 2021년 2.5%, 2022년 5.1%, 2023년 3.6%로 올라갔다가 지난해 2.3%로 내려왔다.

