세계일보

검색

김지우, 김조한과 불륜설 해명 “남편 레이먼킴과 닮은 꼴”

관련이슈 이슈플러스

입력 : 2025-12-31 07:19:26 수정 : 2025-12-31 15:07:51
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

KBS 1TV '아침마당'에는 뮤지컬 '물랑루즈' 화면 캡처

 

유명 셰프 레이먼 킴의 아내이자 뮤지컬 배우 김지우가 가수 김조한과 과거 불륜설에 휘말렸던 사연을 털어놨다.

 

30일 오전 방송된 KBS 1TV '아침마당'에는 뮤지컬 '물랑루즈' 주인공 김지우와 이석훈이 출연했다.

 

이날 김지우는 남편 레이먼 킴과 연애 당시 해프닝을 공개했다. 그는 "연애할 때 남편이 한 지역에서 레스토랑을 하고 있었다. 같은 지역에서 똑같이 레스토랑을 하고 있던 분이 가수 김조한 선배님이다"고 말했다.

 

이어 "남편과 김조한 선배님이 외형적으로 이미지가 비슷하다"며 "연애할 때니까 둘이 손 잡고 돌아다녔는데 소문이 내가 김조한 선배님과 그렇고 그런 사이라고 난 거다"고 했다.

 

그러면서 "김조한 선배님은 가정도 있으시고 예쁜 따님도 있으시다. 소문이 이상하게 났다. 처음에 당황을 많이 했었다. 우리 엄마가 곤란해 하셨다"고 전했다.

 

김지우는 "두 분이 친하다. 최근에 유튜브 방송도 같이 했는데 정말 많이 닮았더라"며 웃었다.

 

한편 김지우는 2013년 셰프 레이먼 킴과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

한사라 '시크한 매력'
  • 한사라 '시크한 매력'
  • 황신혜 '최강 동안 미모'
  • 장원영 볼에 '쪽'…팬들 난리 난 사진
  • 원진아 '잘록한 허리 라인'