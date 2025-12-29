伊 시칠리아 화산 28년 만에 대규모 분화…용암 500m 치솟아

이탈리아 시칠리아섬 에트나 화산에서 28년 만에 가장 큰 규모의 분화가 관측됐다.



29일(현지시간) 이탈리아 국립지질화산연구소(INGV)에 따르면 지난 27일 에트나산의 북동 분화구에서 두차례 대규모 용암이 쏟아져나왔다.

24일 분화 조짐이 시작된 분화구는 27일 새벽 본격적으로 꿈틀대기 시작했다.



용암 분수는 27일 오전 10시께 터져 나오기 시작했다. 높이는 100∼150m에 달했고 화산재·연기는 해수면 기준으로 8km 높이까지 도달했다.



1시간여 계속된 분출은 잠잠해지는 듯하다가는 듯하다가 오후 3시께 급격히 거세졌다. 용암은 400∼500m 높이까지 치솟았고 연기·화산재 기둥 높이는 10㎞에 달했다. 두 번째 격렬한 용암 분출은 약 45분간 계속됐다고 INGV는 전했다.



북동 분화구는 에트나산의 4개 분화구 중 가장 오래된 것으로 지금까지 비교적 소규모 활동만 관측됐다. 이번 분화는 28년 만에 가장 격렬했다고 INGV는 평가했다.



활화산인 에트나 화산은 최근까지도 간헐적으로 소규모 분화가 이어지고 있다.



화산이 용암을 분출하는 장관을 보기 위해 사진작가와 등산객이 몰려들면서 지역 당국이 안전 관리로 골머리를 앓기도 한다.



눈이 용암과 만나면 빠르게 녹으면서 고압 증기가 발생하는데 이 과정에서 큰 폭발이 일어날 수도 있어 매우 위험하다는 것이 당국의 설명이다.

