김호철 감사원장 후보자 "감찰 부서 개편 검토…자정 기능 강화"

김호철 감사원장 후보자는 29일 "내부 직원을 감찰하는 부서를 개편하는 방안을 검토하겠다"고 밝혔다.



김 후보자는 이날 오전 국회 인사청문회에 출석해 "감사원 직원의 일탈에 대한 통제가 미흡하다는 비판을 겸허히 수용한다"며 "감사원의 자정 기능을 강화하겠다"고 약속했다.

김호철 감사원장 후보자가 29일 국회에서 열린 인사청문회에 출석해 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 "피조사자의 인권이 충실히 보장될 수 있도록 감사의 절차적 정당성도 더욱 강화하겠다"며 "국민이 체감할 수 있는 감사를 적극 추진하되 인권 친화적으로 이뤄지도록 하겠다"고 강조했다.



김 후보자는 현 감사원의 상황에 관해 "핵심 가치인 독립성, 중립성 논란을 야기해 국민의 신뢰를 잃었다"며 "과도한 정책 감사, 강압 감사로 공직사회를 위축시켰다는 평가도 받고 있다"고 진단했다.



이어 "제가 솔선수범해 외부의 부당한 간섭과 압력을 막아내겠다"며 "감사원 최고 의사결정기구인 감사위원회가 법과 원칙에 따라 운영될 수 있도록 제도를 보완하고 감사원 사무처 직원들이 감사 업무를 수행함에 있어 외압에 흔들리지 않도록 이끌겠다"고 다짐했다.



김 후보자는 유병호 감사위원을 중심으로 하는 감사원 내 이른바 '타이거파' 문제가 심각하다는 더불어민주당 김기표 의원 등의 지적에 "감사원 내 파벌은 절대 허용돼선 안 된다"며 "파벌이 있으면 정리하고 생성되지 않게 충분히 살피겠다"고 답했다.



김 후보자는 장모 소유 아파트에 시세보다 낮은 가격에 살고 있다는 국민의힘 주진우 의원 지적엔 "병세가 깊어져 가는 장인을 장모와 더불어 돌봐야 하는 부득이한 사유로 인해 장모 아파트로 들어가게 됐다"고 설명했다.



이어 "이번 과정을 돌아보며 국민 눈높이에서 증여의 문제가 제기될 수 있는 것이 맞겠다고 해서 증여세를 납부했다"며 "공직자가 된다고 하면 더욱더 자신을 살피면서 국민 눈높이를 벗어나지 않는 윤리적 행동을 하겠다"고 강조했다.

