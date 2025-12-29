봄날의 핫핑크빛?…안보현·이주빈, “'케미'가 잘 살지 않았나”

'스프링 피버' 안보현이 파트너 이주빈을 칭찬했다.

29일 오후 온라인으로 진행된 tvN 새 월화드라마 '스프링 피버'(극본 김아정/연출 박원국) 제작발표회에서 안보현은 이주빈과 연기 호흡에 대해 전했다.

이주빈(왼쪽), 안보현/tvN 제공

안보현은 "웹소설을 보면 원작 표지가 있는데, 이주빈이 그 표지에서 튀어나온 것 같더라"라며 "아픔 있는 캐릭터가 어떻게 묘사될까 했는데 이주빈에게 그 모습이 잘 묻어났다"라고 했다. 이어 "이주빈과는 호흡이 좋았다, 재규와 봄이의 티키타카가 너무 재밌는데 그걸 보면 호흡이 잘 느껴질 것"이라고 덧붙였다.

이주빈은 "나는 사실 재규의 연기에 리액션을 하다니 '케미'가 잘 살지 않았나 한다, 예상치 못한 대사와 연기를 해주시니 자연스러운 호흡이 나왔다"라며 "케미 점수는 90점"이라고 했다. 안보현은 91점이라며 "시청자들이 보시고 판단해달라"라고 했다.

한편 '스프링 피버'는 찬바람 쌩쌩부는사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핫핑크빛 로맨스다. 내년 1월 5일 오후 8시 50분 방송된다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지