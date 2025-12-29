코스피, 1%대 상승하며 4,120선 회복 목전…코스닥도 올라

(서울=연합뉴스) 이진욱 기자 = 29일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 오전 9시 3분 현재 코스피는 전장보다 30.31포인트(0.73%) 상승한 4,159.99에서 거래되고 있다. 2025.12.29 cityboy@yna.co.kr

코스피가 29일 1%대 강세를 지속하며 4,120선 회복을 목전에 뒀다.



이날 오전 10시 59분 현재 코스피는 전장보다 63.06포인트(1.53%) 오른 4,192.74에 거래되고 있다.



지수는 전장 대비 16.80포인트(0.41%) 오른 4,146.48로 출발해 오름폭을 키우며 4,199.46까지 오르기도 했다.



유가증권시장에서 개인과 외국인이 각각 2천334억원, 1천30억원을 순매수하고 있다. 기관은 3천106억원을 순매도 중이다.



외국인은 코스피200선물시장에서도 1조1천268억원 매수 우위다.



지난주 말 뉴욕증시는 연말을 맞아 한산한 분위기 속에 3대 주가지수가 소폭 하락했다.



26일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 20.19포인트(0.04%) 내린 48,710.97에 거래를 마감했다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 2.11포인트(0.03%) 밀린 6,929.94, 나스닥종합지수는 20.21포인트(0.09%) 떨어진 23,593.10에 장을 마쳤다.



S&P500 지수는 장 중 사상 최고치를 경신했으나 차익실현 매물이 출회하며 상승분을 반납했다.



국내 증시는 반도체 대형주를 중심으로 '산타 랠리'를 이어가는 모습이다.



삼성전자[005930]가 1.88% 오른 11만9천200원에 거래되고 있다. 주가는 한때 12만원 선을 돌파하기도 했다.



이날 투자경고종목 지정이 해제된 SK하이닉스[000660]는 63만1천원으로 5.34% 뛰었다.



한화에어로스페이스[012450]는 달 착륙선 추진시스템 개발사업을 수주했다는 소식에 9.31% 급등하고 있다.



반면 LG에너지솔루션[373220]은 대규모 배터리 계약 해지 소식에 1.43% 떨어진 37만8천원에 거래 중이다.



이외 시가총액 상위종목은 대부분 상승세다. 삼성바이오로직스[207940](0.65%), 현대차[005380](1.57%), HD현대중공업[329180](0.98%) 등이 오르고 있다.



업종별로 보면 금속(2.88%), 전기·전자(2.67%), 금속(2.85%) 등은 상승세고, 비금속(-3.89%), 전기·가스(-2.95%), 보험(-1.20%) 등은 하락세다.



같은 시각 코스닥 지수는 6.87포인트(0.75%) 상승한 926.54다.



지수는 전장 대비 3.55포인트(0.39%) 오른 923.22로 출발해 상승세가 가팔라지고 있다.



코스닥 시장에서 개인이 2천288억원을 순매수하고 있고 외국인과 기관은 각각 458억원, 1천344억원을 순매도 중이다.



알테오젠[196170](2.62%), 레인보우로보틱스[277810](1.48%)는 상승 중이고, 에코프로비엠[247540](-0.26%), 에코프로[086520](-0.21%), 에이비엘바이오[298380](-0.95%)는 하락 중이다.

