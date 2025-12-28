쿠팡 '정부 반박' 영문성명 미묘한 표현차…'잘못된 비난' 부각

(서울=뉴스1) 이호윤 기자 = 쿠팡이 개인정보 유출 사고와 관련해 경찰이 압수수색을 진행한 9일 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에 쿠팡을 규탄하는 현수막이 걸려있다. 2025.12.9/뉴스1

쿠팡이 지난 26일 정부 지시에 따라 유출자의 자백을 받아내고 기기를 회수했다고 주장하는 성명을 내면서 국문본과 영문본 세부내용이 미묘하게 달라 논란이 인다.



쿠팡은 지난 26일 홈페이지에 공개한 성명에서 "쿠팡의 조사는 '자체 조사'가 아니었다. 정부의 지시에 따라, 몇 주간에 걸쳐 매일 정부와 긴밀히 협력하며 진행한 조사였다"라며 "정부의 감독 없이 독자적으로 조사했다는 잘못된 주장이 계속 제기되면서 불필요한 불안감이 조성되고 있다"라고 말했다.



이 중 '불필요한 불안감'이란 표현은 함께 첨부된 영문본에서는 '잘못된 불안감'(false insecurity)으로 표현됐다.



쿠팡은 또 "정부 기관과 국회, 그리고 일부 언론으로부터 '쿠팡이 정보 유출 사태에 대해 심각하게 대처하지 않았다'는 억울한 비판을 받았음에도 불구하고"란 문장에서 '억울한 비판' 문구를 영문본에서는 '잘못된 비난'(falsely accused)이라고 표현했다.



국문본과 비교할 때 영문본 성명은 정보유출 사태와 관련한 한국 내 비판 여론이 잘못된 사실에 기인하고 있다는 점을 부각한 것으로 해석될 수 있는 대목이다.



쿠팡은 또 "12월 1일, 쿠팡은 정부와 만나 전폭적으로 협력하기로 약속했다"라는 국문본 문장을 영문본에서 "12월 1일, 정부가 쿠팡에 접촉해와 전면적인 협조를 요청했다"라고 달리 표현했다.



이에 앞서 쿠팡은 지난 25일 유출자 자백을 받고 해킹에 사용된 장비 등을 회수했으며 외부 전송은 없었던 것으로 조사됐다고 발표했다.



정부는 이 같은 발표에 대해 민관합동조사단에 의해 확인되지 않은 일방적인 주장이라고 밝힌 바 있다.



한편 미국 뉴욕증시에서 쿠팡 모회사인 쿠팡아이엔씨(Inc.) 주가는 쿠팡의 조사결과 발표 이후 첫 거래일인 지난 26일(현지시간) 전 거래일보다 6.45% 급등 마감했다.

