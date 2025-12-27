마트직원 살해 트라제 운전자 어디 숨었을까…올해도 미제로

충북지역에서 발생한 장기 미제 강력 사건이 올해에도 매듭지어지지 못하고 또다시 한 해를 넘기게 됐다.



27일 충북경찰청에 따르면 2000년 이후 도내에서 발생해 현재까지 해결되지 않은 장기 미제 강력 사건은 총 14건이다.



이 중 사건 해결의 실마리가 비교적 뚜렷하게 남아 있는 것은 '청주 가경동 여성피랍 살인(2009년)', '영동 주부 살인 사건(2004년)'이다.



2009년 1월 18일 가경동 한 대형할인점에서 근무하던 이모(당시 58세)씨가 야근을 마치고 귀가하던 중 실종됐다.



이후 이씨는 13일 뒤 대전시 대덕구 신탄진동 현도교 인근 하천 풀숲에서 머리에 검은 비닐봉지가 씌워진 상태로 숨진 채 발견됐다. 소지품과 신발은 어딘가로 사라진 상태였다.



실종 당일 폐쇄회로(CC)TV에서 누군가 이씨를 트라제 승용차에 태우고 가는 모습이 포착돼 사건 해결의 기대를 모았으나, 화질 문제로 차량 번호판이 특정되지 못하면서 수포로 돌아갔다.



다만 경찰은 이씨의 시신에서 범인의 것으로 추정되는 DNA를 확보해 국립과학수사연구원 DNA 데이터베이스 상에서 대조군을 찾고 있다.



지금까지 이 DNA와 일치하는 사람은 나타나지 않았지만, 경찰은 주변인 조사 등 범인 검거의 고삐를 놓지 않고 있다.



'영동 주부 살인 사건' 역시 더디지만, 해결될 여지는 있다.



2004년 6월 25일 오전 10시께 충북 영동군 학산면 서산리의 한 주택 거실에서 집주인 박모(당시 42·여)씨가 머리에 둔기를 맞아 숨져있는 것을 옆집 이웃이 발견해 경찰에 신고했다.



경찰은 박씨와 같은 마을에 살던 최모(당시 43·남)씨를 유력한 용의자로 특정했다.



최씨가 참고인 신분으로 경찰 조사를 받은 뒤 경남 밀양의 지인을 찾아가 자신의 범행을 실토했기 때문이다.



경찰은 최씨가 박씨의 빚(1천300만원)보증을 섰다가 대신 독촉 전화를 받게 되자 말다툼을 벌이다 범행을 저질렀다고 보고 추적에 나섰으나, 최씨는 고속도로에서 극단 선택 시도로 의심되는 추돌사고를 낸 뒤 경북 김천의 한 병원으로 옮겨진 것을 끝으로 종적을 감췄다.



경찰은 공개 수배에도 최씨의 행방이 발견되지 않는 점에 미뤄 국외로 밀항했을 가능성까지 염두에 두고 수사를 벌이고 있다.



2013년 발생한 보은 콩나물밥 농약 사건도 대표적인 미제 사건이다.



그해 2월 20일 오후 7시 30분께 보은군 보은읍 한 음식점에서 식사하던 업주와 마을 주민 6명이 갑자기 구토와 호흡곤란 증세를 보여 보건소로 긴급 이송됐다.



이후 치료를 받던 정모(당시 70세)씨가 5일 만에 숨지고, 콩나물밥의 양념간장에서 원예용 살충제인 '메소밀'이 발견되면서 강력 사건으로 전환됐다.



콩나물밥을 함께 만들어 먹은 식당 주인과 종업원 등이 의식을 회복하면 사건 전모를 쉽게 밝힐 수 있을 것 같았지만, 의식을 회복한 이들이 조리 과정을 포함한 당시 상황을 전혀 기억하지 못하는 바람에 경찰의 수사는 미궁 속에 빠졌다.



이밖에 '옥천 40대 여성 실종사건(2000년)', '영동 여고생 살인사건(2001년)', '진천 초등생 실종사건(2002년)', '청원군 부부 살인사건(2004년)', '영동 노부부 살인사건(2005년)' 등도 미제 목록에 올라 있다.



장기 미제 강력 사건 중 가장 최근에 해결된 것은 제천 토막 살인 사건(2003년)으로, 2018년 6월 강원도 속초의 원룸에서 유력한 용의자가 지병으로 숨진 채 발견되면서 사건이 종결됐다.



최근 과학수사 기법이 날로 진화하면서 타지역에서 장기 미제 사건이 잇따라 해결되고 있는 만큼 충북 미제사건 역시 실체적 진실이 드러날 날이 머지않았다는 전망도 나온다.



충북경찰청 관계자는 "형사기동대 미제 전담 수사반에서 사건 해결의 실마리를 찾는 데 총력을 기울이고 있다"며 "피해자와 가족들의 억울함을 풀 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다.

