이준 "월급 천만원 발언 내가 편집 하지 말자고 했다"

배우 이준이 최근 '월급 1000만원' 발언을 편집을 거부했다고 했다.

이준은 26일 유튜브 채널 '집대성'에 정용화·윤두준과 함께 나와 예능 출연에 대해 얘기했다.

이준은 유튜브 예능프로그램 '워크맨'에 대해 얘기하며 "아무 말이나 다 한다. 그럼 알아서 편집된다. 그러니까 논란도 생기는 거다"고 말했다.

이준은 그러면서 '워크맨'에서 월급 1000만원 발언을 자신이 내보내자고 했다고 했다.

이준은 앞서 방송인 딘딘과 함께 '워크맨'에서 카페 알바를 하다가 직원에게 매장 매니저 정도 되면 월급 1000만원 정도 받냐고 말한 적이 있다. 이때 딘딘은 이준을 향해 연예인들이 돈을 많이 버니까 화폐 개념이 없다는 식으로 주목 받았다.

이준은 "제작진은 이 발언을 내지 말자고 했다. 그런데 내가 내자고 했다. 이준이 '워크맨'을 하고 있단 걸 알려보잔 생각이었다"고 말했다.

대성은 "일부러 아그로 끈 거냐"고 했다. 정용화도 "그렇게까지 하냐"고 말했다.

이준은 "이렇게까지 될 줄 몰랐다. 그 일이 있고 나서 딘딘이 너무 많은 프로그램에 나오더라. 그렇게까지 될 애가 아니다"고 해 웃음을 자아냈다.

정용화는 이준을 향해 알면서 모르는 척하는 게 많다고 했다. 그는 "되게 똑똑한데 모르는 척한다. 유행이라고 보여주면 '이게 왜 유행이냐'고 한다. 맨날 SNS하면서. 다 보면서 모르는 척한다"고 말했다.

<뉴시스>

