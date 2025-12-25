김병기, 사생활 의혹 보도에 "전직 보좌진 공익제보자 행세"

더불어민주당 김병기 원내대표는 25일 사생활 관련 의혹이 잇따라 언론에 보도된 것과 관련, "제보자는 과거 함께 일했던 전직 보좌직원으로 추정되고, 교묘한 언술로 공익제보자 행세를 하고 있다"고 주장했다.



김 원내대표는 이날 페이스북에 "그들은 선을 넘어도 한참 넘었다. 마음은 무겁고 착잡하지만, 이제는 그들과 있었던 일들을 밝힐 때가 됐다"며 이같이 적었다.

더불어민주당 김병기 원내대표가 지난 24일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

김 원내대표는 "(2024년) 12월 4일 불법 계엄 사태 다음날 6명의 보좌직원이 만든 '여의도 맛도리'라는 비밀 대화방을 알게 됐다"며 "가식적인 겉웃음 뒤에서 내란을 희화화하고, 여성 구의원을 도찰해 성희롱하고, 차마 입에 담긴 어려운 말로 저와 가족을 난도질하고 있었다"고 말했다.



김 원내대표는 '여의도 맛도리' 텔레그램 채팅방 대화를 캡처해 올리며 "극히 일부만 공개하겠다. 심한 욕설은 가급적 제외하거나 최소화했다"고 했다.



그러면서 "12월 9일 6명 보좌직원에게 직권면직을 통보했다"며 "개인적 불화 때문이 아니라 민주당 소속 보좌진으로서 도저히 용납할 수 없는 언행, 인간에 대한 최소한의 존엄과 예의가 철저히 짓밟힌 대화를 직접 확인했기 때문"이라고 말했다.



이어 "모든 책임은 제 부덕에 있음에도 불구하고 전직 보좌직원들은 절대적 약자, 저는 절대적 강자라는 단순한 도식과 그들은 피해자이고 저는 가해자라는 왜곡된 서사는 용납할 수 없다"며 "이제 숨기지 않겠다"고 언급했다.



김 원내대표는 "그 시절 서로 신뢰 속에서 오갔던 말과 부탁, 도움은 이제 '갑질'이라는 이름으로 둔갑했다"며 "이들은 저와의 대화를 몰래 녹음한 뒤 사실과 왜곡, 허위를 교묘히 섞어 무차별적으로 공개하고 있다"고 주장했다.



다만 "국민의 상식과 눈높이에 미치지 못한 처신이 있었다면 그 책임은 온전히 제 몫"이라며 "공직자로서 스스로를 성찰하고 같은 우가 반복되지 않도록 하겠다"고 말했다.



최근 김 원내대표가 대한항공에서 받은 호텔 숙박 초대권을 이용하고 공항 편의 제공 문제를 항공사와 논의했다는 의혹을 다룬 보도가 나오면서 논란이 일었다.



이날 오후에도 김 원내대표가 병원을 '특혜 이용'한 정황이 있다는 한 방송사 보도가 나왔다. 김 원내대표 지역구에 있는 병원에서 그의 부인과 장남이 진료 특혜와 의전을 받은 정황이 있다는 내용이다.



이에 대해서도 김 원내대표는 사실이 아니라고 공식 부인했다.



그는 언론 입장문을 통해 "예약 부탁이 특혜 의전 지시로 둔갑했다. 또 그 사람들의 제보로 보인다"며 "제 배우자와 아들 일로 보라매병원 측에 특혜나 의전을 요청하거나 받은 사실이 없다"고 반박했다.



이어 "아들은 우크라이나 작전에서 다쳐 귀국 후 응급치료가 필요했고, 다른 사람들처럼 병원 접수 후 호명되는 순서를 따랐다"며 "영상 촬영만 보라매병원에서 했고, 치료는 다른 병원에서 받았다. 특혜가 있었다면 보라매병원에서 치료받았을 것"이라고 주장했다.

연합

