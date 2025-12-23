유나이티드보더스, 무역의 날 3관왕… K-FOOD 수출 성과 확인

유나이티드보더스 이존 대표

K-FOOD 직배송 플랫폼 ‘한품(Hanpoom)’ 운영사 유나이티드보더스가 지난 12월 4일 열린 제62회 무역의 날 시상식에서 ‘7백만불 수출의 탑’을 비롯해 ‘산업통상부장관 표창’과 ‘한국무역협회장 표창’을 동시에 수상했다.

무역의 날은 한국무역협회 주최, 산업통상자원부 주관으로 매년 해외 시장 개척과 수출 확대에 기여한 기업과 유공자를 선정해 포상하는 행사다. 유나이티드보더스는 이번 시상식에서 수출 규모와 사업 성과를 바탕으로 3개 부문에서 수상 기업으로 이름을 올렸다.

유나이티드보더스는 미국을 중심으로 한 북미 시장을 대상으로 K-FOOD 직배송 플랫폼 ‘한품’을 운영하고 있다. 한품은 신선식품, 간편식, 건강기능식품, 생활잡화 등 다양한 한국 상품을 해외 역직구 방식으로 제공하는 서비스다.

해외 소비자 접근성을 높이는 동시에, 국내 식품 제조사와 소상공인 브랜드가 해외 시장에 진출할 수 있도록 유통·판매 인프라를 제공하며 수출 창구 역할을 수행하고 있다.

이 같은 사업 성과를 바탕으로 유나이티드보더스는 단기간 내 수출 실적을 확대해 ‘7백만불 수출의 탑’을 수상했으며, K-FOOD 수출 기반 확장에 기여한 점을 인정받아 산업통상부장관 표창과 한국무역협회장 표창을 함께 받았다.

유나이티드보더스 관계자는 “이번 수상은 한품 플랫폼을 통해 국내 식품 브랜드와 해외 소비자를 연결해 온 노력이 의미 있는 성과로 이어진 결과”라며 “앞으로도 K-FOOD의 글로벌 경쟁력을 높이고, 국내 식품 브랜드들이 안정적으로 해외 시장에 진출할 수 있도록 수출 인프라 고도화에 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 유나이티드보더스는 북미 시장을 넘어 글로벌 주요 국가로 한품 서비스 영역을 단계적으로 확대하며, K-FOOD 수출 플랫폼으로서의 역할을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지