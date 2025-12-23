국제이침협회 김영숙 대표, 대구서 약사 대상 ‘귀로 읽는 건강 상담’ 특별세미나 진행

국제이침협회는 지난 11월 30일, 대구광역시 약사회관에서 약사를 대상으로 한 귀분석 상담 특별세미나를 진행했다. 이번 세미나는 ‘귀로 보는 건강 상담 기술’을 주제로, 약국 현장에서 활용 가능한 새로운 상담 접근과 건강 해석의 관점을 공유하는 자리로 마련됐다.

이날 강연은 국제이침협회 김영숙 대표가 맡아, 이침과 이현병리에 대한 기본 원리와 임상적 해석 구조를 중심으로 진행됐다. 강의에서는 귀에 나타나는 신체 신호를 단순 자극이나 보조 요법의 관점이 아니라, 건강 상태를 이해하는 하나의 정보 체계로 바라보는 접근법이 소개됐다.

▲ 대구광역시 약사회관에서 열린 국제이침협회 특별세미나에서 약사들이 강의를 청취하고 있는 모습 전경. [사진=국제이침협회 제공]

김 대표는 강의를 통해 “이침은 증상을 대신하는 치료법이 아니라, 몸이 보내는 신호를 읽고 삶의 방향을 조정하는 데 도움을 주는 건강 관리 도구”라고 설명하며, 약사의 상담 언어가 보다 구조적이고 근거 기반으로 확장될 수 있는 가능성을 제시했다.

특히 이번 세미나에서는 약국 상담 현장에서 자주 마주하는 생활 증상과 건강 고민을 귀 현상과 연결해 해석하는 사고 과정에 초점이 맞춰졌다. 이는 질환 단위의 설명을 넘어, 생활 습관·리듬·개인의 선택과 건강을 함께 바라보는 상담의 틀을 제안하는 내용으로 구성됐다.

강의 중에는 이혈을 먼저 접한 약사님들의 실제 약국 현장에서의 적용 경험을 공유하는 시간이 이어졌다.

연제온누리약국 윤대근 약사는 “이혈 이론을 접한 이후 상담 과정에서 환자의 생활과 선택을 함께 설명할 수 있는 언어가 생겼다”며, “약사가 전달하는 말의 설득력이 달라졌음을 체감하고 있다”고 전했다.

대영약국 김주영 약사는 이침 상담을 통해 약국 상담의 방향이 달라졌다고 설명했다. 김 약사는 “약을 설명하는 상담에서 한 걸음 더 나아가, 왜 이런 상태가 반복되는지를 함께 짚어볼 수 있게 됐다”며, “환자 스스로 자신의 몸을 이해하도록 돕는 역할이 분명해졌다”고 말했다.

온누리성화약국 이성화 약사 역시 “이침을 접한 이후 건강을 바라보는 관점이 달라졌다”며, “약국에서의 상담뿐 아니라 봉사와 개인의 생활 관리에도 적용하면서 스스로를 더 책임감 있게 관리하게 됐다”고 소감을 밝혔다.

▲ 국제이침협회 김영숙 대표가 대구광역시 약사회관에서 열린 약사 대상 특별세미나에서 이침과 이현병리에 대한 강의를 진행하고 있다. [사진=국제이침협회 제공]

이번 세미나는 약사의 전문성을 집단적으로 확장하고 직능의 방향성을 재정립하는 자리로 준비되었다. 약사의 역할을 ‘정보 전달자’에 머무르지 않고, 근거를 바탕으로 건강 문화를 이끄는 상담 전문가로 확장하려는 흐름이 강의 전반에 담겼다.

국제이침협회 김종관 회장은 “약사의 전문성 함양과 집단지성 계발을 선도하고, 회원 간 정보 교류와 학습을 통해 국민 건강 문화를 이끄는 건강 지킴이로서의 정체성을 확립하는 것이 이번 세미나의 핵심 방향”이라며, “앞으로도 현장에 바로 연결될 수 있는 교육을 지속해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편, 국제이침협회는 이침과 이현병리를 기반으로 한 교육·연구·현장 적용을 통해, 개인의 건강 관리 역량을 높이고 전문 직능으로서의 상담 인력을 양성하는 활동을 이어오고 있다. 특히 약사, 보건 인력, 일반인을 대상으로 한 단계별 교육 과정을 통해 귀에 나타나는 신체 신호를 과학적·체계적으로 해석하는 방법을 전달하며, 일상과 현장에서 활용 가능한 건강 관리 지식을 확산하는 데 주력하고 있다. 이번 대구 특별세미나 역시 약사의 상담 전문성을 확장하고, 약국 현장에서 적용 가능한 실질적 건강 해석 도구를 제시하기 위한 협회의 교육 활동 중 하나로 진행됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지