"딱 한 번 두려움 넘기면 거뜬"…헌혈 300회 울산시 공무원

울산의 한 공무원이 헌혈 300회를 달성하는 기록을 세웠다.



23일 대한적십자사 울산혈액원에 따르면 이 기록의 주인공은 울산시 환경정책과 윤석(55) 주무관이다.

대한적십자사 울산혈액원 제공

윤 주무관은 고등학교 시절 헌혈에 꾸준히 참여한 선생님의 모습을 보며 생명 나눔의 가치를 배우면서 정기적으로 헌혈에 동참해왔다.



처음 목표는 100회 헌혈이었지만, 횟수가 쌓이다 보니 윤 주무관에게 헌혈은 어느새 습관이 됐다.



정기적으로 헌혈할 수 있었던 비결은 꾸준한 건강 관리다.



건강한 몸을 유지하기 위해 매일 30층 이상 계단을 오르내렸고, 주말에는 등산으로 체력을 단련했다.



윤 주무관은 지난 21일 300회 헌혈을 위해 헌혈의집 삼산동센터를 방문했다가 적십자 헌혈유공장 '최고명예대장'을 받았다.



그는 "환경이 건강해야 시민도 건강하고, 건강한 시민이 많아져야 헌혈에 참여하는 사람도 많아진다'며 "그런 의미에서 헌혈도 결국 생명을 지키는 일인 동시에 환경을 지켜내는 일"이라고 말했다.



또 헌혈을 망설이는 시민들을 향해 "처음 한 번만 두려움을 넘기면 어렵지 않으니 많은 시민이 헌혈에 참여하길 바란다"고 당부했다.

<연합>

