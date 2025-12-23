쿠팡 연석청문회에 외통위도 참여…美 정관계 로비 의혹 포함

국회 과학기술정보방송통신위원회는 23일 더불어민주당 주도로 쿠팡을 대상으로 한 연석 청문회를 개최하기로 결정했다.



과방위는 이날 국민의힘이 불참한 전체회의에서 쿠팡의 개인정보 유출 사태, 불공정 거래 의혹, 노동환경 실태 파악 등을 위한 청문회 실시계획서를 채택했다.

의사봉 두드리는 최민희 위원장. 연합뉴스

과방위원장이자 연석 청문회 위원장을 맡은 민주당 최민희 의원은 "쿠팡 침해 사고와 관련해 지난 현안 질의와 청문회에도 주요 의혹이 해소되지 않았을 뿐만 아니라 주요 증인들이 불출석해 책임 있는 답변 또한 듣지 못했다"며 청문회 개최 필요성을 강조했다.



오는 30∼31일 열리는 청문회에는 국회 과방위와 정무위원회, 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 기획재정위원회, 외교통일위원회 등 총 6개 상임위가 참여한다.



당초 5개 상임위가 참여 예정이었으나 쿠팡의 미국 정·관계 인사 로비 의혹 등을 다루기 위해 외통위가 추가됐다.



이날 회의에서는 증인·참고인 출석 요구 건도 의결됐다.



출석 요구 대상 증인은 13명이다. 쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 의장, 쿠팡의 박대준·강한승 전 대표, 해롤드 로저스 현 대표 등이 포함됐다.



참고인으로는 송경희 개인정보보호위원회 위원장, 주병기 공정거래위원회 위원장 등 16명에게 청문회 출석을 요구했다.



이날 국민의힘 의원들은 회의에 참석하지 않았다. 청문회가 아닌 국정조사 추진이 필요하다는 점, 주관 상임위가 과방위가 아닌 정무위가 돼야 한다는 점 등을 불참 사유로 들었다.



과방위 민주당 간사인 김현 의원은 "정무위도 중요하지만 해킹 침해에 따른 진상규명과 재발 방지가 과기정통부 소관 업무"라며 과방위가 주관 상임위가 된 배경을 설명했다.



이어 "국민의힘 위원들이 참석하지는 못했지만 추후에 충분히 논의하고 증인 참고인도 혹시 빠진 부분이 있다면 또 전체회의를 열어 추가하겠다는 약속을 드린다"고 덧붙였다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지