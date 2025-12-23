천재교과서 밀크T, 한샘과 손잡고 신학기 준비 맞춤 프로모션 진행

사진=천재교과서 밀크티초등 공식홈페이지 제공

천재교육 관계사 천재교과서가 운영하는 초등인강 1위 밀크T초등(2024 한국갤럽 디지털학습지 부문, 브랜드 점유율 1위)이 종합 홈 인테리어 전문기업 한샘과 제휴해 신학기를 앞둔 초·중등 가정을 대상으로 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

스마트학습지 밀크티는 이달부터 내년 2월까지 진행되는 ‘2026 한샘 신학기클럽’ 공식 제휴처로 참여한다. 한샘 신학기클럽에 가입 후 밀크T 무료체험을 신청하면, 선물로 프리미엄 무아스 독서대를 받을 수 있다.

한샘 신학기클럽에서는 밀크T 외에도 한샘 책상 할인 쿠폰 1만원과 책상 패키지 20% 할인 쿠폰을 비롯해 키자니아 2인 가족 50% 할인 입장권, 비발디파크 4인 가족 45% 할인권, 캉골 키즈 신학기 책가방 10% 할인 쿠폰, 교보문고 전자 e-교환권 등의 혜택을 받을 수 있다.

또한 밀크티초등은 공식 홈페이지에서 무료체험 신청자 중 추첨을 통해 190만 원 상당의 한샘 조이 S2 모션 데스크 풀세트를 추첨 증정하는 이벤트도 진행 중이다.

천재교과서 밀크티 관계자는 “학생의 성장 단계에 맞춘 교육 콘텐츠와 학습 환경까지 함께 준비할 수 있도록 이번 제휴 프로모션을 진행하게 됐다”면서 “신학기를 앞둔 학부모들에게 공부와 생활을 동시에 준비할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 전했다.

한편 밀크티는 지금까지 누적 157만 명의 어린이가 패드학습지를 체험했으며, 재가입 비율도 높은 것으로 알려졌다. 한국갤럽조사연구소가 학부모 1,000명을 대상으로 진행한 ‘디지털학습 이용 행태 조사’에서는 회원 수, 신규 가입 수, 재가입 수, 브랜드 인지도 등 주요 항목에서 상위권을 기록한 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지