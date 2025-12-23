쿠팡·SKT·KT, 덩치는 커졌는데…‘보안 인력’ 비중은 뒷걸음질

최근 개인정보 유출 사고가 빈번하게 발생하는 가운데 국내 주요 대기업들의 정보보호 투자 비중은 수년째 답보 상태인 것으로 나타났다. IT 외형은 커졌지만 보안에 대한 투자는 그 속도를 따라가지 못하고 있다는 지적이다.

23일 기업분석연구소 리더스인덱스가 매출 상위 500대 기업 중 정보보호 현황을 공시한 87개 사를 분석한 결과, 올해 이들 기업의 정보보호 부문 투자액은 1조2756억원으로 집계됐다. 이는 2년 전인 2022년(9602억원) 대비 32.8% 증가한 수치다.

그러나 속내를 들여다보면 사정은 다르다. 같은 기간 전체 정보기술(IT) 투자액이 16조원대에서 21조원대로 31.2% 급증한 반면 ‘IT 투자 대비 정보보호 투자 비중’은 5.8%에서 5.9%로 0.1%포인트 늘어나는 데 그쳤다.

보안 전담 인력 역시 마찬가지다. 전담 인력 수는 2년 새 22.3% 늘었지만, 전체 IT 인력 대비 비중은 6.4%에서 6.7%로 0.3%p 증가하며 제자리걸음을 했다.

특히 최근 개인정보유출 사고가 벌어진 쿠팡, SK텔레콤, KT 등 기업들의 정보기술 조직 내 정보보호 전담인력 비중은 오히려 낮아진 것으로 나타났다.

쿠팡의 경우 정보기술부문 인력은 2022년 2290명에서 2024년 377명으로 34.4% 증가한 반면, 정보보호 전담은 168명에서 211명으로 26.2% 늘어났다.

이에 따라 정보기술 인력 내 정보보호 전담 인력 비중은 7.3%에서 6.9%로 오히려 0.4%포인트 감소했다.

SK텔레콤은 정보기술부문 인력이 19.9% 증가하는 동안 정보보호 전담은 11.0% 증가하는데 머물렀다. 그 결과 정보기술부문 내에서 정보보호 전담 인력이 차지하는 비중은 7.4%에서 6.9%로 0.5%포인트 줄었다.

같은 기간 KT도 정보기술 전체 인력 내 정보보호 인력 비중이 6.6%에서 4.6%로 2.0%포인트 하락했다.

리더스인덱스 관계자는 “절대적인 투자 금액과 인원은 늘었지만, IT 인프라가 확장되는 속도에 비하면 보안 투자는 여전히 후순위에 머물러 있다는 방증”이라고 분석했다.

