이노폴리스벤처협회, 스마트 안전산업 재직자 교육·기업 맞춤 지원 연계 운영

이노폴리스벤처협회(이하 협회)는 대전테크노파크, 충남대학교 산학협력단, 목원대학교 산학협력단과 컨소시엄으로 수행한 ‘지역혁신클러스터육성(비R&D) 2기’ 지원사업의 일환으로, 2025년 한 해 동안 스마트 안전산업 분야 재직자를 대상으로 인력양성 프로그램을 운영했다고 밝혔다.

이번 인력양성 프로그램은 재직자 직무 심화, 기업 맞춤 지원, 산업 특화 경쟁력 강화로 이어지는 단계적 구조로 구성됐으며, 산업 현장 요구 중심의 실질적 역량 강화와 역량 내재화에 중점을 뒀다.

협회는 ‘재난안전대응 전문인력 양성 과정’과 ‘스마트시티 전문인력 양성 과정’ 등 총 2개 과정을 운영했으며, 재직자가 업무와 병행해 참여할 수 있도록 운영 방식의 유연성을 확보했다.

온라인 재직자 교육은 총 20개 강좌로 구성돼 스마트 안전과 스마트시티 산업 전반에 필요한 핵심 기술과 분야별 특화 내용을 균형 있게 다뤘다. 이를 통해 재직자가 산업 분야 특성에 맞춰 선택적으로 수강할 수 있도록 했다.

또한 이론 중심 교육의 한계를 보완하기 위해 심화 직무교육 5회를 운영했다. 심화 교육은 실제 산업 현장에서 활용 가능한 사례와 적용 방안을 중심으로 구성돼, 재직자의 실무 이해도와 활용도를 높이는 데 초점을 맞췄다.

아울러 특화 산업 맞춤형 멘토링을 통해 총 10개 기업을 대상으로 기업별 기술 수준과 사업 단계에 맞춘 지원을 진행했다. 이를 통해 기술 고도화 방향 설정과 향후 사업 확장 가능성 검토 등을 지원했다.

협회 관계자는 “이번 프로그램은 교육과 기업 지원을 연계해 전문인력이 산업 현장에서 실질적으로 활용될 수 있도록 설계한 것이 특징”이라며 “앞으로도 스마트 안전 분야에서 기업 경쟁력을 높일 수 있는 인력양성 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

