“종교 넘어 환경 등 공공문제 해결에 앞장”

한국 사회에서 종교 간 화합과 상생의 길을 모색해 온 한국종교협의회가 창립 60주년을 맞아 새로운 미래 비전을 제시했다.

종협은 지난 19일 서울 중구 한국프레스센터에서 ‘창립 60주년 기념식 및 한국평화종교학회 공동학술대회’를 열고, ‘대화와 협력의 60년을 넘어, 실천과 공공의 100년으로’라는 슬로건을 공식 선포했다. 공공성 비전은 △대화에서 실천으로 △종단 중심에서 사회 중심으로 △권력과의 거리 유지 등 3가지로 요약된다.

홍윤종(사진) 종협 회장은 기념사에서 “서로 다른 교리와 전통을 지닌 종단들이 ‘배타’가 아닌 ‘포용’을 선택해 왔기에 60년의 역사가 가능했다”며, “이제는 담론을 넘어 환경·통일·사회적 양극화 등 공공의 문제 해결에 실천적으로 참여하는 종교협의회로 나아가야 한다”고 밝혔다. 2부 학술대회에서는 종교의 사회적 역할인 공공성(公共性)과 사회적 책임인 공공선(公共善)을 주제로 한 논의가 이어졌다. 이날 행사에는 송용천 세계평화통일가정연합 협회장, 송범두 천도교 교령, 상진 한국불교태고종 총무원장, 김동억 한국이슬람교 이사장, 서진우 목사(KCLC 공동의장), 김민지 선문대 교수(한국종교평화학회장) 등 종교계 지도자와 학자 등 100여명이 참석했으며, 강대봉, 이기철, 손영희, 정유진 등 종교 화합에 기여한 지도자들에 감사패 및 공로패가 수여됐다.

종협은 1965년 불교·유교·원불교·천도교·천주교·개신교 등 6개 종단이 참여해 출범했다.

