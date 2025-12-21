남아공서 보름만에 또 무차별 총격…9명 사망·10명 부상

[로이터=연합뉴스. 재판매 및 DB 금지]

남아프리카공화국에서 21일(현지시간) 무장 괴한들의 무차별 총격에 9명이 숨지고 10명이 다치는 사건이 벌어졌다고 AFP통신이 보도했다.



경찰에 따르면 이날 오전 1시께 요하네스버그 외곽 베커스달의 한 술집에 차량 두 대를 타고 온 십수 명의 남성이 들이닥쳐 손님들을 향해 총격을 가했다.



괴한들은 현장을 빠져나가면서도 계속 무작위로 총을 쐈다. 사망자 중에는 술집 밖에 있던 차량 호출 서비스 운전기사도 포함됐다.



경찰은 용의자들을 추적하기 위한 수색 작전에 착수했다.



이번 사건은 이달 들어 남아공에서 발생한 두 번째 집단 총격이다. 지난 6일 수도 프리토리아의 한 호스텔에서는 괴한의 총기 난사로 12명이 사망했다.



남아공은 조직 범죄와 부패가 만연해 총기 사건이 잦은 나라로 꼽힌다고 AFP는 전했다.



현지 경찰 통계에 따르면 지난 4월부터 9월까지 하루 평균 63명이 살해되는 등 세계에서 살인 사건 발생률이 가장 높은 국가 중 하나다.

