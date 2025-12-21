세계일보

검색

李대통령, '캄 범죄단지 단속' 성과에 "국제공조 한층 강화"

입력 : 2025-12-21 13:32:05 수정 : 2025-12-21 13:32:04

인쇄 메일 url 공유 - +

"경찰관들에 감사…추적·검거·송환 등 모든 과정서 할 일 다할 것"
코리아 전담반, 현지 국경 인근서 합동작전 벌여 26명 검거·1명 구출
(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령이 19일 정부서울청사 별관에서 열린 법무부(대검찰청)·성평등가족부 업무보고에서 발언하고 있다. 2025.12.19 superdoo82@yna.co.kr

이재명 대통령은 21일 캄보디아·베트남 국경지대 인근 범죄단지를 대상으로 한국과 캄보디아 경찰이 합동 단속작전을 벌인 것에 대해 "낯선 땅의 위험하고 열악한 여건 속에서도 임무를 완수한 경찰관 여러분께 깊은 감사를 전한다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "(이번 작전으로) 스캠 범죄단지에 감금돼 있던 우리 국민을 무사히 구출하고, 다수의 국제 범죄조직 조직원들을 검거했다"며 이같이 전했다.

이 대통령은 "앞으로도 온라인 스캠과 보이스피싱을 비롯한 국제 조직범죄를 뿌리뽑기 위해 각국 법 집행기관과의 공조를 한층 강화할 것"이라며 "추적·수사·검거·송환 등 모든 과정에서 할 수 있는 모든 것을 다하겠다"고 강조했다.

경찰에 따르면 한국과 캄보디아 경찰관들이 합동 근무하는 '코리아 전담반'은 지난 18일 캄보디아 프놈펜에서 300㎞ 떨어진 '몬돌끼리' 내 범죄단지에서 피싱 범죄를 벌이던 한국인 26명을 검거하고, 20대 남성 1명을 구출했다.

<연합>


Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

전미도 '매력적인 눈빛'
  • 전미도 '매력적인 눈빛'
  • 서현진 '매력적인 미소'
  • 최수영 '해맑은 미소'
  • 한소희-전종서 '여신들의 미모'